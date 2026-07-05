Tarifas de taxi son a partir de este domingo más caras

Taxi y aumento

En marzo, según citó el portal El Observador, Dourado había adelantado que las tarifas de los taxis necesitaban un "previsible y necesario" ajuste producto de que en la flota hay "muchos coches a nafta".

"Eso provoca una incidencia importantísima en el costo del taxi, y en uno a nafta, es probable que sea más importante el gasto que tenemos de combustible que el que tenemos de salario", explicó en su momento.