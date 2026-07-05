Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Caras |

ajuste al alza

Tarifas de taxi son a partir de este domingo más caras

De acuerdo a la Gremial del Taxi, el aumento corresponde al ajuste del precio de los combustibles a consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

El taxi es más caro desde este domingo.

El taxi es más caro desde este domingo.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El incremento se da en un contexto marcado por la actualización de los precios de los combustibles y el impacto que tuvo en ese mercado la guerra entre Estados Unidos e Irán, según indicaron desde la patronal del taxi.

Óscar Dourado, presidente de la Gremial Única del Taxi, confirmó a Subrayado (Canal 10) que el ajuste corresponde al aumento registrado en el precio de los combustibles, uno de los principales costos de la actividad.

Taxi y aumento

En marzo, según citó el portal El Observador, Dourado había adelantado que las tarifas de los taxis necesitaban un "previsible y necesario" ajuste producto de que en la flota hay "muchos coches a nafta".

"Eso provoca una incidencia importantísima en el costo del taxi, y en uno a nafta, es probable que sea más importante el gasto que tenemos de combustible que el que tenemos de salario", explicó en su momento.

Temas

Te puede interesar