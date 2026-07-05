Tarifas de taxi son a partir de este domingo más caras

Tras un año sin ajuste, desde la madrugada de este domingo las tarifas del taxi son un 4% más caras.
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Caras y Caretas Diario
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El incremento se da en un contexto marcado por la actualización de los precios de los combustibles y el impacto que tuvo en ese mercado la guerra entre Estados Unidos e Irán, según indicaron desde la patronal del taxi.
Óscar Dourado, presidente de la Gremial Única del Taxi, confirmó a Subrayado (Canal 10) que el ajuste corresponde al aumento registrado en el precio de los combustibles, uno de los principales costos de la actividad.
Taxi y aumento
En marzo, según citó el portal El Observador, Dourado había adelantado que las tarifas de los taxis necesitaban un "previsible y necesario" ajuste producto de que en la flota hay "muchos coches a nafta".
"Eso provoca una incidencia importantísima en el costo del taxi, y en uno a nafta, es probable que sea más importante el gasto que tenemos de combustible que el que tenemos de salario", explicó en su momento.