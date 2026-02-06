El próximo 18 de febrero, concurrirá a la Comisión Permanente del Parlamento el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, tras la convocatoria del senador del Partido Colorado, Robert Silva. Irá acompañado por el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), Pablo Caggiani.
Convocado por Robert Silva
Políticas educativas: Mahía y Caggiani irán a la Comisión Permanente del Parlamento el 18 de febrero
Los titulares del MEC y de la Anep darán detalles de las políticas educativas del gobierno y justificarán el proyecto de crear una Universidad de la Educación.