Política educativas | José Carlos Mahía | Parlamento

Convocado por Robert Silva

Políticas educativas: Mahía y Caggiani irán a la Comisión Permanente del Parlamento el 18 de febrero

Los titulares del MEC y de la Anep darán detalles de las políticas educativas del gobierno y justificarán el proyecto de crear una Universidad de la Educación.

Juan Carlos Mahía comparecerá en el Parlamento por políticas educativas.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy.
Por Redacción Caras y Caretas

El próximo 18 de febrero, concurrirá a la Comisión Permanente del Parlamento el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, tras la convocatoria del senador del Partido Colorado, Robert Silva. Irá acompañado por el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), Pablo Caggiani.

Esta será la segunda vez que Mahía concurra al Parlamento en poco tiempo. En esta oportunidad, será en régimen de comisión general. La anterior fue en diciembre en régimen de interpelación por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza.

Las críticas del senador colorado a las políticas educativas del gobierno

Silva entiende es hay “retrocesos” en materia educativa desde que asumieron las actuales autoridades y cuestiona el proyecto que defiende el gobierno de crear una Universidad de la Educación.

El legislador colorado se expresó en redes sociales con respecto a la convocatoria. “Sin evidencia y sin evaluaciones el gobierno da marcha atrás en educación afectando en particular a los que menos tienen. Por ello hemos convocado a las autoridades al parlamento el próximo 18 de febrero”, escribió el senador colorado en X.

