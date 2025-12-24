Mahía confirmó que las becas Butiá aumentarán a 25 mil pesos: ¿cómo obtenerlas?

El programa Butiá se enfoca en mitigar los riesgos económicos y emocionales que suelen derivar en el abandono escolar. Durante el anuncio, realizado en noviembre en la Escuela Técnica de Vista Linda (Canelones) junto al presidente Yamandú Orsi, se recordó que el 85% de la población asiste a centros públicos, lo que vuelve prioritario asegurar la calidad y el sostenimiento de sus trayectorias educativas.

¿Cómo acceder a las becas y cuáles son los requisitos?

Para postularse a este beneficio, los estudiantes interesados deben cumplir con los siguientes criterios: tener entre 11 y 21 años cumplidos; ser alumno de un centro público, ya sea de Educación Secundaria (Liceos) o de la UTU (escuelas técnicas, agrarias, centros educativos asociados o comunitarios). También alcanza a quienes cursen Ciclo Básico o Bachillerato en el Programa Uruguay Estudia, Áreas Pedagógicas o escuelas rurales con Ciclo Básico.

El trámite de solicitud se realiza exclusivamente a través del sitio oficial de las becas Butiá. Una vez enviado el formulario, el sistema realiza una preselección basada en componentes estadísticos y socioeconómicos. Es importante señalar que el cobro de la ayuda está sujeto al cumplimiento de metas como la inscripción efectiva, la asistencia regular a clases y la aprobación del curso.