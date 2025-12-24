El Gobierno confirmó un incremento sustancial en el sistema de apoyos económicos para estudiantes, con el objetivo de fortalecer la permanencia en las aulas. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, confirmó que las Becas Butiá alcanzarán los $25.000 para quienes cursen la educación media superior, mientras que para la educación media básica el monto se situará en $13.000.
derecho a la educación
Mahía confirmó que las becas Butiá aumentarán a 25 mil pesos: ¿cómo obtenerlas?
“Más uruguayos tendrán la oportunidad de educarse y acceder a estudios medios, terciarios y universitarios”, aseguró el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.