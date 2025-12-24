Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Mahía | estudios | Becas

derecho a la educación

Mahía confirmó que las becas Butiá aumentarán a 25 mil pesos: ¿cómo obtenerlas?

“Más uruguayos tendrán la oportunidad de educarse y acceder a estudios medios, terciarios y universitarios”, aseguró el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.

José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura.&nbsp;

José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura. 

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Gobierno confirmó un incremento sustancial en el sistema de apoyos económicos para estudiantes, con el objetivo de fortalecer la permanencia en las aulas. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, confirmó que las Becas Butiá alcanzarán los $25.000 para quienes cursen la educación media superior, mientras que para la educación media básica el monto se situará en $13.000.

Esta medida forma parte de una estrategia integral que busca pasar de los 14.000 beneficiarios actuales a un total de 70.000 becados al concluir el quinquenio. En declaraciones a Comunicación Presidencial, Mahía subrayó que en este periodo “más uruguayos tendrán la oportunidad de educarse y acceder a estudios medios, terciarios y universitarios”.

Igualdad y lucha contra la desvinculación

El aumento no es solo presupuestal, sino que responde a un compromiso de inclusión social. El jerarca explicó que la intención es nivelar la cancha para los jóvenes uruguayos: “Queremos brindar igualdad de oportunidades, que nazcas donde nazcas, en la condición socioeconómica que poseas, tengas la misma posibilidad de desarrollar tu futuro en tu país”, afirmó.

El programa Butiá se enfoca en mitigar los riesgos económicos y emocionales que suelen derivar en el abandono escolar. Durante el anuncio, realizado en noviembre en la Escuela Técnica de Vista Linda (Canelones) junto al presidente Yamandú Orsi, se recordó que el 85% de la población asiste a centros públicos, lo que vuelve prioritario asegurar la calidad y el sostenimiento de sus trayectorias educativas.

¿Cómo acceder a las becas y cuáles son los requisitos?

Para postularse a este beneficio, los estudiantes interesados deben cumplir con los siguientes criterios: tener entre 11 y 21 años cumplidos; ser alumno de un centro público, ya sea de Educación Secundaria (Liceos) o de la UTU (escuelas técnicas, agrarias, centros educativos asociados o comunitarios). También alcanza a quienes cursen Ciclo Básico o Bachillerato en el Programa Uruguay Estudia, Áreas Pedagógicas o escuelas rurales con Ciclo Básico.

El trámite de solicitud se realiza exclusivamente a través del sitio oficial de las becas Butiá. Una vez enviado el formulario, el sistema realiza una preselección basada en componentes estadísticos y socioeconómicos. Es importante señalar que el cobro de la ayuda está sujeto al cumplimiento de metas como la inscripción efectiva, la asistencia regular a clases y la aprobación del curso.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar