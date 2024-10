¿Por qué fracasó la LUC en temas de seguridad?

El problema principal, afirmó, radica en que las políticas de mano dura y el aumento de penas no abordan los problemas estructurales de la violencia ni del crimen organizado, fenómenos en crecimiento en Uruguay. En particular, la LUC no logró contrarrestar el aumento de homicidios ni la influencia del narcotráfico, que se convirtió en un actor poderoso dentro del territorio nacional.