Por tercera vez se postergó la creación de una investigadora por María Dolores

Los legisladores de Vamos Uruguay sobre todo apuntaron particularmente contra el diputado blanco Juan Martín Rodríguez que fue quien escribió y defendió en sala la moción de aplazar la votación.

“Así como los partidos tienen la legítima posibilidad de plantear posiciones que desatienden acuerdos alcanzados anteriormente, creo que eventualmente la bancada de un partido político, en función de algunos datos que hemos obtenido en las últimas horas, puede pedir un mayor tiempo para analizar esa situación, debería ser atendida con la misma legitimidad”, dijo Rodríguez en sala.

El legislador blanco defendió la “autonomía” de los partidos para plantear cualquier asunto y dijo que tuvieron la “delicadeza” de transmitírselo a los otros partidos por lo menos media hora antes de discutirlo en sala. Rodríguez, además, dijo que a lo largo de la sesión hubo “varios asuntos que fueron presentados intempestivamente” sin hablarlo en coordinación o al menos entre los partidos que venían conversando.

FA descartó acuerdo con los blancos

En ese debate desde el Frente Amplio descartaron un acuerdo con el Partido Nacional pero como su postura es contraria a la creación de la investigadora decidieron acompañar a los blancos. El diputado cabildante, Álvaro Perrone, por su parte dijo que estaba dispuesto a votar la creación de la comisión pero volvió a solicitar la comparecencia de Nicolás Chiesa, apoderado de la vendedora de la estancia y dirigente del Partido Colorado en Canelones.

Finalmente, la moción fue aprobada con votos del oficialismo y del Partido Nacional cuando la mayoría de los legisladores colorados se habían retirado de sala.