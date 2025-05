Preocupa al FA de Lavalleja denuncia sobre amenazas para cometer fraude

GrazHn3WkAA3fCA.jpeg

La denuncia

Por su parte Azurica, en declaraciones a la emisora Federal FM, dijo que fue presionado desde el Partido Nacional para cometer fraude en las elecciones.

"Empezando el martes, la presión fue tremenda, pero vamos a decirlo bien clarito, la presión fue del Partido Nacional. Nunca fui presionado por el Partido Colorado ni por el Frente Amplio", sostuvo.

Pero fue el miércoles cuando las cosas se tornaron violentas y según Azurica más de uno se fue de "mambo". Incluso, hubo quienes que le "prometieron una paliza".

Dijo que se trató de delegados de la "lista 58, de la 22 y de la 51, de mi propio grupo. Había delegados y dirigentes", denunció.

"Lamentablemente, hubo gente que me trató de burro, de ignorante, capaz que en alguna puedo errar porque soy humano, pero las faltas de respeto que hubo... Y hay gente que me gritó y que me dijo: 'andate que le estás haciendo mal al partido'", agregó.

Sobre si la intención de las presiones era para cometer fraude, dijo: "Pareciera que sí. El que me conoce sabe que siempre he sido honesto y recto".

Agregó luego que no fue el único que recibió presión, sino que también le pasó a Miriam Soria, del Partido Colorado.