Presentaron "La Amplia", la lista al Senado encabezada por Cosse

"Lo más importante es el equipo que hemos logrado expresar en esta expresión electoral", subrayó la exintendenta de Montevideo.

Aparte de los ya mencionados, la lista está integrada por el Dr. Daniel Borbonet, la senadora Silvia Nane, el cantautor Eduardo Larbanois, el presidente de Juventud Yamandú Costa y Franzini Batlle, quienes asistieron al encuentro.

Murro: "Queremos ganar las elecciones para no cometer más las barbaridades que ha cometido este Gobierno"

El exministro Murro sostuvo a su momento de hablar que no el FA no solo quoere ganar las elecciones para "no cometer más las barbaridades que ha cometido este gobierno", sino que buscan ganar para "cambiar el beneficio de la gente, no por los cargos, sino por la gente que necesita mejorar su calidad de vida".

"Es necesario que Carolina lidere un espacio en el Frente Amplio", manifestó Murro. El partido "siempre ha sido la unidad en la diversidad y necesita equilibrios, necesita fortalezas y necesita costos que lo hagan seguir creciendo y ser más fuerte para cambiar esto", señaló.

Florencia Astori manifestó su "profundo orgullo" de ser frenteamplista.

Florencia Astori, quien es directora de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo (IM) dijo que el espacio de La Amplia es "mucho más que una lista". En ese sentido, sostuvo que la misma cuenta con "los aportes de compañeros y compañeras imprescindibles".

En relación al número de la lista, el 1358, Astori señaló es uno "dificil de retener" pero que tiene un significado "de esperanza y muy poderoso".

"Me puse a pensar que el 13 es un número que además, el cinco con el ocho también forman al 13, y que representan el nuevo comienzo, la mirada del futuro, la transformación, y entiendo que La Amplia viene a aportar mucho de eso a nuestro querido Frente Amplio", señaló Astori.

Además, agregó que el numero 13 está relacionado "a la cantidad de veces que gira la luna alrededor de la tierra": "Yo creo que la luna está muy vinculada a lo femenino, que viene a hacer un gran aporte de La Amplia a nuestro querido Frente Amplio".

En otro orden, manifestó su "profundo orgullo" de ser frenteamplista y subrayó su agradecimiento a quienes se lo han transmitido.

"Quiero nombrar a mi padre, que ha tenido mucho que ver con que yo hoy esté aquí, y a quien desde que soy muy chica escucho decir que la política es la herramienta más poderosa para transformar la realidad, y vaya si el Frente amplio lo ha hecho y lo ha demostrado", señaló.

"Creo que en octubre vamos a estar eligiendo un proyecto de país que impacta sobre la vida de todos nosotros", finalizó.

Obaldía y el encabezar y doblar listas

La directora de Cultura de la IM, María Inés Obaldía dijo pertenecer a una generación que dejó de doblar las listas para encabezarlas: "No es fácil, porque seguimos doblando las listas, además de encabezarlas", subrayó.

"Somos herederas de Julia Arevalo, de Alba Rogallo, de las hermanas Luisi, pero también somos lanceras como Melchora Cuenca, y sin embargo, viniendo desde tan atrás, trabajamos en una lista que mira hacia el futuro", dijo Obaldía.

"Quiero decirles que estamos para acompañar, para escuchar, para tomar nota de todo lo que llega a nosotros, con miedo, con preocupación, con nervio porque no se logre, buscando estrategias, desde las más naturales, desde las más simples y también revolucionarias, hasta las más complejas, como son esas estrategias que nos hablan en este tiempo moderno de meternos en redes y llegar a la vida cotidiana de la gente", agregó.