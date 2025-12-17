Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Chile | José Antonio Kast |

primer contacto

Presidente electo de Chile invitó a Orsi a su asunción de mando

"Fue un primer acercamiento más desde lo humano, que no está mal", afirmó Orsi respecto al diálogo que mantuvo con su par de Chile.

Orsi habló con Kast.

Orsi habló con Kast.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi dialogó este miércoles con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, quién lo invitó a participar de su toma de mando el próximo 11 de marzo de 2026 en Santiago. Orsi, por su parte, también invitó a Kast a visitar Uruguay. "Me dijo con gusto que lo haría", afirmó.

"Fue un primer acercamiento más desde lo humano, que no está mal", afirmó Orsi.

Orsi confirmó que Kast lo invitó para la asunción presidencial el 11 de marzo de 2026 y confirmó que invitó a su par para que viste el país. "Me dijo con gusto que lo haría", afirmó.

Cambios en Chile

Sobre posibles cambios ante el nuevo gobierno de Chile, Orsi aseguró que la "relación Estado a Estado no cambia mucho. La relación entre Estados tiene que seguir más allá de los gobiernos que se tengan".

"Hubo momentos de afinidad ideológica con países vecinos y sin embargo, las relaciones estaban bastante complicadas, hasta puentes cortados. No siempre hay una correspondencia y está bien que no lo sea así", recordó.

También se expresó sobre la imagen de Kast con el presidente argentino Javier Milei con una motosierra. "Tiene mucha simbología eso y tiene que ver con una posición filosófica o ideológica que a nadie nos llama la atención. Son los vínculos que uno va tejiendo", manifestó.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar