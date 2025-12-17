El presidente Yamandú Orsi dialogó este miércoles con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, quién lo invitó a participar de su toma de mando el próximo 11 de marzo de 2026 en Santiago. Orsi, por su parte, también invitó a Kast a visitar Uruguay. "Me dijo con gusto que lo haría", afirmó.
primer contacto
Presidente electo de Chile invitó a Orsi a su asunción de mando
"Fue un primer acercamiento más desde lo humano, que no está mal", afirmó Orsi respecto al diálogo que mantuvo con su par de Chile.