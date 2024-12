Proyecto Neptuno: Orsi llamará este viernes a Lacalle luego de recibir "duros" informes

Este jueves, Orsi dijo que planea llamar hoy a Lacalle Pou. Según comentó, los informes técnicos que recibieron contrarios al proyecto son “duros”. “Lo tengo que llamar por todo esto. Tengo que hablar con él porque no quiero hacer nada antes de eso”, dijo, y aseguró que Neptuno y la eventual represa en Casupá –el proyecto que promueve el Frente Amplio y que Orsi se comprometió a construir– “no son excluyentes”. “Al contrario, pueden complementarse”, aseguró.

Lacalle avanza en el proyecto Neptuno

Esta semana el presidente Luis Lacalle Pou adelantó que no pondrá “freno de mano” al proyecto Neptuno, pero sí buscará un “punto intermedio” con la administración entrante a cargo de Yamandú Orsi. “¿Si viene una sequía a quién van a echar la culpa: al que viene o al que no hizo las cosas?”, se preguntó el mandatario en la inauguración de un puente sobre el arroyo Solís Grande en Montes. A su vez, remarcó que no quiere dejar “un problema al gobierno que viene”, sino una “solución”.

Los reparos de Orsi

La nueva planta potabilizadora de agua potable que OSE proyecta construir en la zona de Arazatí en San José, a través del consorcio Aguas de Montevideo, “ofrece reparos” al gobierno electo, dijo hace unos días el presidente electo Yamandú Orsi.

Desde el Frente Amplio, se había cuestionado el actual proyecto y expresado su preferencia por la construcción de la nueva represa en Casupá, Florida. La vicepresidenta electa, Carolina Cosse, también fue consultada sobre el tema. Indicó que Arazatí "no es la prioridad, la prioridad es Casupá".