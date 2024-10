Publican patrimonio de los candidatos con Manini a la cabeza

Manini a la cabeza

Guido Manini Ríos es el candidato con mayor patrimonio neto, con un total de $ 166.660.000 (más de US$ 4 millones). Sus activos consisten en dos depósitos, US$ 20.000 en efectivo, siete inmuebles (cuatro apartamentos, una casa y dos chacras), ganado (ovino, vacuno y equino), bonos en la Bolsa de Valores y “varios” Cofre Fort; no tiene pasivos. El sueldo del senador cabildante es de $ 250.000 y percibe $ 707.000 en rentas.