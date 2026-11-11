Bomberos de Colonia y Tarariras trabajan para extinguir incendio en el Colonia Shopping

Incendio COLONIA Shopping de gran magnitud pic.twitter.com/B7YuYSQ97U — leo sarro press (@leosarro) November 11, 2026

Indica el portal que el fuego se habría originado tras la explosión de un generador perteneciente al propio comercio, lo que provocó el inicio del fuego y generó una situación de emergencia en el centro comercial.

"Ante lo sucedido, se dispuso la evacuación de todas las personas que se encontraban en el shopping, tanto clientes como trabajadores y personal de los distintos establecimientos", agrega.

Indica que la evacuación "se realizó a tiempo y que los protocolos de seguridad funcionaron correctamente, permitiendo desalojar el centro comercial y poner a resguardo a quienes se encontraban en su interior".

La situación alteró la actividad habitual de Colonia Shopping, agrega, y "generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar, aunque la rápida respuesta y la aplicación de las medidas de seguridad resultaron fundamentales para afrontar la emergencia".

Incendio en la madrugada

Como dato curioso, Coloniaya agrega que en horas de la madrugada se había registrado un incendio en el supermercado ubicado en el Colonia Shopping, cuando una isla de freezer tomó fuego por un problema de origen eléctrico.

El episodio ocurrió aproximadamente a la 1:00, cuando personal de vigilancia advirtió un fuerte olor y presencia de humo en el sector. Hubo pérdidas materiales, señala.

Colonia Shopping es el principal centro comercial cubierto de Colonia del Sacramento. Fue inaugurado el 15 de diciembre de 2006.