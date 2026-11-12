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Sociedad Orsi | Ceibal | Antel Arena

Potencial creativo

Orsi recorrió la Olimpíada de Robótica de Ceibal y valoró la creatividad estudiantil

Orsi recorrió las instalaciones del Antel Arena junto a autoridades educativas durante el cierre del evento que congregó a más de 9.200 estudiantes y docentes de todo el país.

Orsi en Olimpíada de Robótica

Orsi en Olimpíada de Robótica
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El mandatario recorrió los diversos stands donde niños, niñas y jóvenes procedentes de centros educativos urbanos y rurales de los diecinueve departamentos expusieron sus proyectos tecnológicos orientados a resolver problemáticas comunitarias y ambientales bajo la consigna de este año focalizada en la biodiversidad y los territorios vivos. La masiva convocatoria reunió a más de 9.200 participantes entre estudiantes y docentes, consolidándose como el encuentro de innovación educativa más importante del calendario nacional.

Innovación y desarrollo tecnológico desde las aulas

Durante su interacción con los equipos finalistas, el presidente destacó el esfuerzo sostenido de los alumnos a lo largo del año lectivo, subrayando que iniciativas de esta naturaleza demuestran el potencial creativo que se cultiva en el sistema educativo uruguayo. Orsi enfatizó que el uso de herramientas como la programación, la robótica y las placas programables permite vincular el aprendizaje práctico con las necesidades reales de la sociedad.

Por su parte, las autoridades de Ceibal señalaron que esta edición batió récords de participación con más de 1.700 proyectos presentados, abarcando ocho modalidades diferentes que van desde la robótica tradicional y los videojuegos educativos hasta el uso de drones y el desarrollo de soluciones científicas avanzadas.

Descentralización y convivencia a través de la tecnología

El evento anual funcionó como punto de culminación para proyectos desarrollados tanto en escuelas y liceos de Montevideo como en instituciones del interior profundo, promoviendo el intercambio de experiencias entre comunidades diversas. Los organizadores resaltaron que el programa educativo fomenta el trabajo colaborativo y la construcción colectiva del conocimiento.

La presencia del mandatario en el cierre de la competencia reafirmó el respaldo institucional a las políticas de inclusión digital y a la continuidad de estrategias pedagógicas que posicionan a la tecnología como un motor clave para la igualdad de oportunidades y el desarrollo futuro del país.

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