Orsi recorrió la Olimpíada de Robótica de Ceibal y valoró la creatividad estudiantil

Por su parte, las autoridades de Ceibal señalaron que esta edición batió récords de participación con más de 1.700 proyectos presentados, abarcando ocho modalidades diferentes que van desde la robótica tradicional y los videojuegos educativos hasta el uso de drones y el desarrollo de soluciones científicas avanzadas.

Descentralización y convivencia a través de la tecnología

El evento anual funcionó como punto de culminación para proyectos desarrollados tanto en escuelas y liceos de Montevideo como en instituciones del interior profundo, promoviendo el intercambio de experiencias entre comunidades diversas. Los organizadores resaltaron que el programa educativo fomenta el trabajo colaborativo y la construcción colectiva del conocimiento.

La presencia del mandatario en el cierre de la competencia reafirmó el respaldo institucional a las políticas de inclusión digital y a la continuidad de estrategias pedagógicas que posicionan a la tecnología como un motor clave para la igualdad de oportunidades y el desarrollo futuro del país.