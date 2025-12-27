Hacete socio para acceder a este contenido

Política Plan Más Barrio | zonas violentas |

Lucha contra la violencia

¿Qué es el Plan Más Barrio que ayudará a familias de las zonas violentas del país?

El Plan Más Barrio comenzará en febrero en las cinco zonas más críticas determinadas por el Ministerio del Interior.

La ministra de Vivienda Tamara Paseyro, habló del Plan Más Barrio. 

 Foto: Dante Fernandez/ FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El gobierno pondrá en función el Plan Más Barrio, uno de los pilares de la estrategia del Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda para mejoras de infraestructuras de casas de familias en algunas de las zonas más violentas del país. La ministra Tamara Paseyro anunció en una nota con El Observador que su aplicación comenzará en febrero con una inversión de 50 millones de dólares

Trabajo conjunto con el Ministerio del Interior

El Plan Más Barrio desarrollará mejoras de infraestructura y se aplicarán planes sociales en 21 zonas determinadas por el Ministerio del Interior. Comenzará a partir de febrero de 2026 en Cerro Norte, en el barrio San Antonio de Maldonado, en el Corfrisa-Talca de Las Piedras, en Durazno y en Rivera.

Paseyro comentó que se invertirán US$ 50 millones en estas cinco zonas más críticas y que a la primera definición del Ministerio del Interior de dónde se encuentran las zonas más violentas, "se le sumaron las Necesidades Básicas Insatisfechas y otras vulnerabilidades surgidas del censo de la Encuesta Continua de Hogares y datos trabajados con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto".

Zonas violentas

"Se trata de un abordaje integral. La fortaleza que tiene es la presencia del Estado en territorio. Son acciones de seguridad, de infraestructura en su sentido más amplio –espacios públicos, alumbrado, vialidad–, todo lo que haga a un hábitat más seguro. También tiene mejoramiento de vivienda y puede tener realojos, en caso de que sea necesario para la apertura de una calle", explicó.

No pasa solo estará destinados a asentamientos, "toca la ciudad formal y la informal", hay diferentes situaciones económicas de las familias, "algunas van a poder acceder a microcréditos para la mejora de su vivienda, es una batería de instrumentos. Y también un componente comunitario fuerte. Son los vecinos y las vecinas los que están viviendo esa inseguridad, ese deterioro de sus entornos. Cuando la política pública termina de construirse, los que la sostienen son los vecinos", agregó.

"El objetivo es que el Estado esté presente desde el punto de vista de las acciones sobre seguridad, en la mejora del entorno, para trabajar con la gente y mejorar la convivencia. La ausencia del Estado genera todo lo que no queremos que suceda. Estamos desde el 1° de marzo y desde antes en este programa. Hay equipos técnicos que están trabajando en una caracterización de las problemáticas. Los gobiernos departamentales también tienen un rol fundamental en esto. Vamos a tener en febrero reuniones con los intendentes de estos departamentos, porque así es la manera también de trabajar del ministerio", recalcó.

Temas

Dejá tu comentario

