¿Qué es el Plan Más Barrio que ayudará a familias de las zonas violentas del país?

Zonas violentas

"Se trata de un abordaje integral. La fortaleza que tiene es la presencia del Estado en territorio. Son acciones de seguridad, de infraestructura en su sentido más amplio –espacios públicos, alumbrado, vialidad–, todo lo que haga a un hábitat más seguro. También tiene mejoramiento de vivienda y puede tener realojos, en caso de que sea necesario para la apertura de una calle", explicó.

No pasa solo estará destinados a asentamientos, "toca la ciudad formal y la informal", hay diferentes situaciones económicas de las familias, "algunas van a poder acceder a microcréditos para la mejora de su vivienda, es una batería de instrumentos. Y también un componente comunitario fuerte. Son los vecinos y las vecinas los que están viviendo esa inseguridad, ese deterioro de sus entornos. Cuando la política pública termina de construirse, los que la sostienen son los vecinos", agregó.

"El objetivo es que el Estado esté presente desde el punto de vista de las acciones sobre seguridad, en la mejora del entorno, para trabajar con la gente y mejorar la convivencia. La ausencia del Estado genera todo lo que no queremos que suceda. Estamos desde el 1° de marzo y desde antes en este programa. Hay equipos técnicos que están trabajando en una caracterización de las problemáticas. Los gobiernos departamentales también tienen un rol fundamental en esto. Vamos a tener en febrero reuniones con los intendentes de estos departamentos, porque así es la manera también de trabajar del ministerio", recalcó.