¿Qué le dijo Lacalle Pou a Guillermo Besozzi tras su imputación?

El apoyo de Lacalle Pou

Sobre el contacto con el exmandatario, Besozzi reveló que Lacalle Pou le transmitió "tranquilidad, confianza", añadiendo: "Me dijo que creía en mi honorabilidad". El exintendente respondió al presidente: "Mirá que no te vas a quemar las manos, vos me conocés. Hace 26 años que estoy en la función pública. La gente me conoce y sabe".