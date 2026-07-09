La casa en orden: Orsi regularizó la vivienda a nombre de su esposa y pagó la deuda de Primaria

La segunda casa, que antes alquilaba, fue comprada en octubre de 2024 por Orsi con dinero de una herencia familiar.

Luego de recibir la consulta del medio, Orsi revisó la deuda que tenía con Primaria y pagó el impuesto más las multas y recargos que le correspondieron.

Además, encomendó a una arquitecta de confianza que revisara planos y registros en Catastro para registrar las obras que se habían hecho y no se habían informado en su momento, lo que al hacerse cambia el valor de la vivienda y los tributos a pagar.

Regularizó todo esta semana

Fuentes oficiales informaron que esos trámites pudieron cumplirse esta misma semana, y que la casa quedó registrada ahora sí por su valor efectivo, en base al metraje de construcción y obras realizadas.

Fue el segundo episodio en el que se vio envuelto el presidente, luego que a fin de mayo se conociera que su camioneta, comprada pocos días antes de asumir, había recibido un significativo descuento y que una parte del pago se había hecho con la entrega de un auto donado por una automotora para una rifa de campaña del Frente Amplio, que no había tenido ganador.

Esta semana, dirigentes de la oposición reclamaron a Orsi que ofrezca explicaciones públicas sobre la falta de regularización de las casas familiares.