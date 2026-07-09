Oddone defendió la Rendición y "desvíos de proyección" ante Parlamento

El equipo económico del gobierno, encabezado por el ministro Gabriel Oddone, defendió este miércoles el proyecto de la Rendición de Cuentas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, donde la extensa iniciativa del Poder Ejecutivo comienza su tratamiento parlamentario.
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En conferencia de prensa tras la sesión -que duró más de nueve horas-, Oddone destacó la “calidad del debate” con la oposición y dijo que hubo tres temas que las autoridades no pudieron abordar: “El proceso de desdolarización y pesificación de la economía”, las “modificaciones que podrían afectar al secreto bancario”, y qué resolvió el gobierno con respecto a las AFAP.
Más allá de ello, el ministro respondió a algunas críticas de la oposición, referidas a que el plan económico del gobierno “fracasó” por sus proyecciones de crecimiento para 2025 y que no hubiera un “plan B”.
“Los desvíos de proyección son algo habitual y normal. El desvío de proyección que tuvimos nosotros en el primer año de gobierno es menor a todos los desvíos de proyecciones que han tenido lugar en los años anteriores. A lo que nos dedicamos los economistas no es a adivinar, sino a proyectar para tener un marco sobre el cual tomar decisiones”, explicó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas.
Oddone dijo que tiene plan B
En ese sentido, sostuvo que su cartera introdujo “correcciones” en materia de “gasto y recaudación” el año pasado: “Estaba previsto, según nosotros, que la economía creciera 2,6% en agosto y finalmente creció 1,8%. A pesar de que la recaudación estuvo afectada, tuvimos una corrección en materia de gastos exactamente del mismo calibre para evitar que hubiera un desvío fiscal”.
Entonces, aseveró que “cualquier gobierno, como en cualquier instancia de la vida en la cual hay riesgos y escenarios contingentes, tiene planes B”, y señaló que la propia Rendición tiene detallados “escenarios alternativos macroeconómicos simulados en función de menor crecimiento”.
Por otro lado, indicó que el incremento presupuestal cercano a unos US$ 31 millones ($ 1.200 millones) está financiado principalmente mediante “una reducción del gasto tributario”, lo cual por ejemplo está “fuertemente asociado al decreto del cobro de Imesi a los vehículos eléctricos”.
Oddone también dijo que el aumento de las transferencias pretende “atacar estrictamente un problema de pobreza por el lado de los ingresos”.
Según el ministro, se debe contemplar que los “hogares donde están estos niños están habitados por otros niños que no van a estar recibiendo un incremento y es posible que ese hogar indirectamente también reciba efectos colaterales de este incremento”.