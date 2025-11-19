Hacete socio para acceder a este contenido

Política Canelones | Irigoin | salario

Conflicto

Reclamo salarial de Adeom Canelones está "descolgado de la realidad", dijo Irigoin

Un aumento salarial de $10.000 implicaría “hacer peligrar los fondos públicos y disminuir los servicios”, dijo el secretario general de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoin.

Adeom Canelones en conflicto. En la foto: Pedro Irigoin.

 Foto: MPP
En una entrevista con el medio local Metropolitano, Irigoin manifestó que el tono del conflicto sorprendió a las autoridades: “No teníamos ese tono hasta que surgió la asamblea, se declaró en conflicto y bueno, el presidente [del sindicato, Santiago Sartoti] en primera persona desafía a una serie de movilizaciones”. El jerarca reconoció que estos mecanismos “siempre son genuinos”, pero entienden que no son acordes al planteo que venía realizando la administración.

Crecimiento del salario por encima del IPC

Irigoin indicó que la propuesta del Ejecutivo incluye “el crecimiento del salario por encima del IPC”, además de avances en presupuestación, concursos y ascensos. Agregó que no esperaban una distancia tan grande en las posiciones y que incluso hubo momentos “virulentos” en la discusión. “No nos queda más que comunicarle a la población cuál es la postura de los trabajadores y cuáles fueron las propuestas de la administración”, dijo, subrayando que el planteo oficial también contempla beneficios como fondo social y vivienda.

Consultado por otra de las críticas del gremio—que denunciaron un gasto de 1.500 millones de pesos en 57 cargos de confianza—gasto en cargos de confianza, Irigoin expresó: “Es un disparate y es una cuenta que está mal”. Explicó que se está comparando el costo acumulado de un quinquenio con el incremento salarial de un solo año, lo que, según dijo, tiene una “intencionalidad no correcta”.

Sobre la demanda de un aumento de $10.000 el secretario comunal dijo que "es un planteo descolgado de la realidad", asegurando que no la van a encontrar “en ninguna negociación colectiva, pública o privada de todos los países”. Señaló que otorgar un ajuste de ese monto implicaría “hacer peligrar los fondos públicos, disminuir los servicios” y “aumentar de forma desproporcional en comparación a lo que está negociando el resto del sistema público y privado”.

"La Intendencia no funciona para pagar salarios, paga salarios para funcionar", dijo señalando que, además de atender a sus trabajadores, "el objetivo y la obligación principal de cualquier gobierno departamental es dar servicios a la ciudadanía".

El jerarca aseguró que la intención es que "los salarios crezcan lo más posible", consideró que la propuesta del Ejecutivo es “más que potable” y señaló que ha permitido mejorar las condiciones laborales desde 2025.

Con respecto a cómo sigue la negociación, sostuvo que aún no han recibido respuesta al planteo presentado: “No estamos en situación de negociación, hemos transmitido y no hemos tenido una devolución”.

