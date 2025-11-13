Municipales de Canelones se declaran en conflicto permanente por reclamos salariales

Desde el viernes "vamos a tomar acciones", agregó. Y precisó que "ahí es donde ubicamos la reacción hacia la población, vecinas y vecinos canarios, que nuestro pedido no es descabellado. Nosotros estamos pidiendo acercarnos a la media canasta básica". Dijo que la propuesta de la Intendencia fue de "1.500 pesos para el quinquenio entero".

Adeom denuncia

"Estamos denunciando que para 57 cargos de confianza hay 1.000 millones, y los 1.200 pesos para los trabajadores serían 52 millones", sostuvo seguidamente. En este sentido, denuncian que "se rellena la plantilla de ascensos con cargos de militancia política, y es un doble factor el que tiene este punto: pago la militancia política para poder llegar el intendente Francisco Legnani donde está hoy, el intendente de todos los canarios, y financio la futura campaña".

Sostuvo que se trata de "una olla que explotó y nos vamos a conflicto permanente y hasta el último momento vamos a exigir que sea un presupuesto coherente para la familia municipal".

Por su parte, Lorena Correa, secretaria de Adeom, explicó que habrá medidas sorpresivas, y que las acciones irán en aumento, "paulatinamente hasta llegar a los máximos esfuerzos de los trabajadores y trabajadoras para lograr esta proclama".