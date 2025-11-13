Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales

habrá medidas

Municipales de Canelones se declaran en conflicto permanente por reclamos salariales

Los municipales canarios reclaman, por lo menos, acercarse a la media canasta básica y rechazan la propuesta de la comuna de $1.200 para el quinquenio.

Denuncias en Canelones

 Tomada de @CanelonesAdeom
Por Fabián Tapia

Por unanimidad los trabajadores municipales de Canelones se declararon este jueves en conflicto permanente en reclamo de mejoras salariales. La asamblea de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Adeom-Canelones) consideró insuficiente la propuesta de la Intendencia canaria, consistente en $1.200 para la totalidad del quinquenio.

A partir de este viernes comenzarán acciones sorpresivas en todo el departamento, las que irán en aumento en función de las respuestas que obtengan del gobierno canario.

El presidente de Adeom-Canelones, Santiago Sartori, dijo que el sindicato reclama, por lo menos, acercarse a la media canasta básica. Sin embargo, la propuesta de la comuna, la cual consideran insuficiente, es de $1.200 para la totalidad del quinquenio.

Desde el viernes "vamos a tomar acciones", agregó. Y precisó que "ahí es donde ubicamos la reacción hacia la población, vecinas y vecinos canarios, que nuestro pedido no es descabellado. Nosotros estamos pidiendo acercarnos a la media canasta básica". Dijo que la propuesta de la Intendencia fue de "1.500 pesos para el quinquenio entero".

Adeom denuncia

"Estamos denunciando que para 57 cargos de confianza hay 1.000 millones, y los 1.200 pesos para los trabajadores serían 52 millones", sostuvo seguidamente. En este sentido, denuncian que "se rellena la plantilla de ascensos con cargos de militancia política, y es un doble factor el que tiene este punto: pago la militancia política para poder llegar el intendente Francisco Legnani donde está hoy, el intendente de todos los canarios, y financio la futura campaña".

Sostuvo que se trata de "una olla que explotó y nos vamos a conflicto permanente y hasta el último momento vamos a exigir que sea un presupuesto coherente para la familia municipal".

Por su parte, Lorena Correa, secretaria de Adeom, explicó que habrá medidas sorpresivas, y que las acciones irán en aumento, "paulatinamente hasta llegar a los máximos esfuerzos de los trabajadores y trabajadoras para lograr esta proclama".

