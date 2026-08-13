El Niño: Intendentes se reunieron con el presidente Orsi para coordinar medidas

Se va a poner en marcha “un centro de acopio en el departamento de Durazno” para la distribución de materiales a todos todo el país “y se va a contar con una línea de crédito de 750 millones de dólares”, transmitió. De ese dinero “350 millones estarán disponibles en 2026 y 400 millones en el año 2027” a través del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Financiamiento “para atender el impacto durante el fenómeno y las consecuencias posteriores”, agregó.

Acopio en Durazno

La secretaria General de la Intendencia de Durazno, Ana Laura Gadea, explicó que en el Centro de Acopio van a recibir “materiales de limpieza, chapas, colchones, catres y toda la infraestructura necesaria para este tipo de emergencias”. Allí recibirán los insumos proporcionados por el gobierno. Sin embargo las intendencias no van a aceptar donaciones por vía directa, y alientan a apoyar a “alguna organización sin fines de lucro de la sociedad civil”, dijo.

“Lógicamente es una situación preocupante” en la que todas las intendencias deben “comenzar a hacer trabajos de prevención” como la limpieza de cursos de agua y el monitoreo “de eventuales centros para evacuados”, explicó Legnani. Habrá un impacto “en la agricultura y la vivienda” que se tendrán que contemplar “una vez que pase el fenómeno “que va a impactar fuertemente en el país”, finalizó.

El SINAE cuenta con una lista de centros de evacuación sobre la que va a empezar a trabajar con los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) y los Comités de Emergencia Departamentales (CED). Los Cecoed son el ámbito de trabajo operativo y los CED son los órganos de conducción política.

Alerta Temprana

La campaña de alerta temprana a la población está empezando ahora “con las medidas preventivas de los diferentes niveles de gobierno involucrados”, dijo Legnani.

“Lo principal siempre se trata de evacuar a pies secos”, dijo Gadea. La recomendación para la población es “confiar en las instituciones y en el Estado” de que cuando “se alerta se trata de algo serio y que si hay que evacuar es por el bien de ellos”, reiteró.

Es común que la población “se aferre a los objetos materiales y no quiere salir en tiempo y forma” lo que luego dificulta “al sacar ya con el agua dentro de los hogares”, reflexionó. Allí es “mucho mayor el peligro para ellos y para el personal de Bomberos, de la Policía, del Ministerio de Defensa, de las Intendencias”, finalizó.

“Ojalá las consecuencias sean menores a lo que indican los pronósticos, pero tenemos que prepararnos para la máxima”, dijo el intendente salteño Carlos Albisu. “Desgraciadamente casi todas las intendencias tenemos basta experiencia en eventos climáticos de esta naturaleza”, lamentó. Sin embargo “nunca se había previsto con tanta antelación un fenómeno” de esta naturaleza, y por lo tanto “no podemos quedarnos cortos en cada una de las acciones que tenemos que llevar adelante”, destacó. “Empezamos a trabajar mucho antes para los meses que vienen”, evaluó.