Orsi con Pereira: preocupación por Rendición de Cuentas, deportados y el enojo frenteamplista

"Hay aspectos que son fundamentales no solo para el Frente Amplio sino para la historia, de cómo se para Uruguay ante estos temas, y se para siempre defendiendo los derechos humanos, la no injerencia", indicó.

Pereira recordó el ingreso de los seis exreclusos de Guantánamo en diciembre de 2014 durante el gobierno de José Mujica y que formó parte de la organización que los acogió en el primer año de estadía en el país. "Había una cuestión primordial, no querían estar en la cárcel y querían estar en Uruguay y eso, por lo tanto, no violentaba los derechos humanos" .

Sostuvo que el tema es complejo en el marco de una situación internacional compleja, pero "hay límites que la izquierda uruguaya no quiere que se pase" y se lo transmitió a Orsi este miércoles en la reunión en Torre Ejecutiva. "El presidente no me planteó más nada que aceptar que esos son los valores de la izquierda".

Enojo frenteamplista

En una nueva instancia de “El FA te escucha”, el presidente de la fuerza política Fernando Pereira viene participando activamente y llamó a cambiar el “estado de ánimo” y construir un proyecto “antagónico con el de la derecha”.

Durante los encuentros, los frenteamplistas pusieron sobre la mesa “el enojo” de la militancia, los “problemas de comunicación” y las dificultades en la “gestión política” de los logros del gobierno.

Además, otros hacen sentir el enojo frenteamplsita y le apuntan a que “hay muchísimas cosas del programa que no se están respetando”.

Todos estos temas fueron analizados por el presidente de la fuerza política y el presidente de la República en el encuentro de este miércoles.