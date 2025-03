Repercusiones por detención de Besozzi en el marco de una investigación por corrupción

Blancos sorprendidos

Por su parte el senador Javier García dijo que se sorprendió por la situación y contó que la semana pasada habló con Besozzi para tener más detalles.

“Me contó que era una investigación que venía de varios años y que había iniciado la propia intendencia. Tranquilamente me estuvo contando detalles y que nunca lo habían llamado a declarar. Por eso, cuando vi la noticia quedamos sorprendidos y hasta mismo por el procedimiento que no es muy habitual”, añadió.

Otro que habló del tema fue el senador Sebastián da Silva (Alianza País). Consultado por La Diaria, el legislador aseguró: “A Guillermo lo conozco hace 30 años. Desde el punto de vista personal, es un hombre incuestionable. No estoy en Soriano para saber cómo funciona la intendencia. Lo que hay es una sorpresa”, fueron las primeras palabras sobre el tema.

Agregó que no va “a pensar que Guillermo no es la gente” que siempre supo que era, y subrayó que ahora hay que esperar “que la Justicia investigue y que vaya hasta el hueso”. “Hay que esperar. Hoy nos desayunamos (de la situación), nadie sabe. De todos los intendentes del PN, Guillermo es alguien que ha pasado por sus gestiones sin ninguna tacha, no es un intendente recién llegado”, insistió.