Mujeres de 40 a 74 años podrán acceder a mamografías gratis

En ese sentido, informó que la ordenanza marca que las mujeres de entre 40 y 50 años tendrán acceso al estudio de manera gratuita anualmente, mientras que las de 50 a 74 años podrán realizarse la mamografía gratis cada dos años.

“Es un anuncio importante. Este centro que hoy está instalado en Las Piedras es un centro en el que estamos trabajando en ASSE y con otros prestadores, para que haya lugares donde la gente entre y consulte”, agregó.

Nuevo centro en Las Piedras

Respecto al nuevo centro inaugurado en Las Piedras, indicó que los usuarios podrán acceder a mamografías, ecografías, colposcopías, biopsias, tests de virus del papiloma humano (VPH), Papanicolaou (PAP) y carné de salud. El local dispone del primer mamógrafo de última generación en la zona, con un 60% más de capacidad diagnóstica.

Funcionará de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas, con cobertura de alcance departamental y especial incidencia en las localidades de La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo, Sauce y Canelones, lo que representa cerca de 80.000 usuarios.

Este servicio posibilitará ampliar el acceso a estudios y procedimientos diagnósticos que favorecen la detección precoz de enfermedades en el primer nivel de atención y el inicio oportuno de los tratamientos en el segundo nivel.

La ministra Lustemberg dijo que el mandato del presidente Yamandú Orsi, presente en la ceremonia de inauguración, fue, desde el inicio de la gestión, trabajar para responder a las necesidades de las personas en sus lugares de residencia. En ese sentido, expresó que este centro significa un paso más hacia ese objetivo en Canelones, departamento con una vasta población en los diferentes poblados y localidades.