Agesic presenta la aplicación Lector DNI Uy para trámites digitales

Según señala Agesic en la propia descripción de la aplicación “no se recogen datos”, los datos “están cifrados durante el tránsito” y se transfieren “a través de una conexión segura”.

Los preparativos

La Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) del Ministerio del Interior y la Agesic firmaron un acuerdo a fines de agosto “que establece la cooperación entre ambos organismos para desarrollar una aplicación que permitirá utilizar el documento nacional de identidad (DNI) electrónico para identificarse digitalmente, con garantías de seguridad y protección de datos personales”.

La iniciativa se propuso ampliar “los mecanismos de identificación digital avanzada mediante una aplicación móvil que interactúa con la funcionalidad de identificación digital almacenada en el chip del DNI electrónico, a través de una tecnología inalámbrica de corto alcance o Near Field Communication (NFC)”, indicaron.

“Uno de los aspectos centrales de la aplicación es su enfoque en la protección de la información personal. La herramienta realizará únicamente la lectura y visualización temporal de los datos contenidos en el chip del documento, sin almacenar información personal en dispositivos, servidores o servicios en la nube”, aclararon.

“El acuerdo también establece mecanismos de coordinación entre ambas instituciones para el mantenimiento, la evolución y el soporte de la aplicación, así como para el seguimiento de las acciones necesarias para su implementación y desarrollo”, detallaron.

“Desde la incorporación del DNI electrónico en Uruguay en 2015, el país avanzó en la construcción de un ecosistema digital confiable que facilita el acceso de la ciudadanía a los servicios y trámites en línea, con altos estándares de seguridad, privacidad y confianza”, aseguraron.