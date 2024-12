Richard Read en la agenda del presidente electo

Tras el encuentro, Read deslizó a los medios presentes que estará en algún lugar del gobierno. Consultado sobre la reunión con el exsindicata, Orsi dijo: “Richard es una persona de consulta permanente para mí, es alguien a quien consulto muy seguido”.

En particular, le preguntaron si le gustaría como ministro de Trabajo y respondió: "No, ni cerca de eso. No hablamos de eso”.

“Nos reímos mucho con él de eso. Lo que pasa es que al entrar le preguntaron y no, no”, detalló.

“Con Richard no podés no hablar del tema de trabajo. Pero incluso la respuesta que él dio me hizo mucha gracia porque es de las personas que está siempre”, apuntó Orsi.

Orsi lo quiere

Sobre la posibilidad de que Read integre integre el Ministerio de Trabajo, Orsi fue contundente: “Él tiene una experiencia, por supuesto del movimiento sindical, pero es alguien a quien me gusta consultar. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, de verdad”, planteó el apresidente electo.

Consultado por la afirmación de Read sobre ocupar algún puesto en el gobierno, contestó: “Ah yo lo quiero”. “Le dije: ‘No te me vas a escapar’. Veremos dónde”, expresó.

Por último, el presidente electo por el Frente Amplio consideró que “lo primero” que debe “armar es el gabinete”. “Eso es lo primero y fundamental. Después yo quiero gente dándonos una mano en distintos lugares, él es uno de los que ojalá pueda estar en algún lugar. No sé hasta dónde él quiere tampoco. Sé que va a estar siempre ahí como para la consulta”, subrayó.