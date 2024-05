Romina Celeste ya fue detenida y está en Fiscalía de Ciudad de la Costa

Papasso estaba requerida por la Justicia y pesaba una orden de captura y cierre de fronteras sobre ella.

Casi simultáneamente, el Directorio del Partido Nacional (PN) estaba reunido para considerar la situación de Romina Celeste dentro de esta fuerza política. Cabe recodar que ella anunció este domingo a través de sus redes sociales que había presentado renuncia al PN.

“Yo soy más fuerte que nadie”

“A partir de este momento tomé de la decisión de renunciar al Partido Nacional. Cometí un error muy grande con este engendro y con este otro macaco”, dijo Papasso en un video que se difundió por redes sociales, sin especificar quién era cada uno de los mecedores de tales calificativos.

“Siento que no tengo lugar en este momento en la política uruguaya y he cometido un error muy grande”, insistió.

Tras agradecer a su audiencia, habló de su futuro: “A partir de ahora voy a tener mas gente que va estar conmigo al firme y también más gente que va a transmitir mucho odio y a tirar para atrás, pero quédense tranquilos que para atrás ni para tomar impulso”, dijo.

“Yo soy más fuerte que nadie, todo lo que ustedes digan no me importa”, aseguró. “Lamentablemente (. . . ) luego de todo lo que vimos ahora, me parece que no tengo nada que hacer en la política uruguaya. No me llama la atención ningún candidato, los grandes líderes desaparecieron”.

“Espero que todo lo que ha pasado deje una enseñanza, especialmente a mí. Estoy muy tranquila, tengo excelente asesoramiento, no estoy sola. Voy ya seguir para adelante sin importar lo que los envidiosos digan”.

Y luego dijo que comunicó esta decisión al presidente del Partido Nacional.

“Para mí es un dolor muy fuerte esta situación, renunciar al Partido Nacional no es algo fácil porque son muchos años”, dijo antes de que se cortara el vivo.

En los estrados de la Justicia

Como ya se informó, durante la noche del domingo, la fiscal de Corte en funciones, Mónica Ferrero, pidió la copia del programa Santo y Seña y ordenó remitirlas a la fiscal Sandra Fleitas que investiga la denuncia contra Orsi, y a la fiscal Alicia Ghione del caso Penadés.