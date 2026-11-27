Esto llevó a que en los días siguientes se dieran reuniones entre integrantes de La Bruta con autoridades de Daecpu y la Intendencia de Montevideo. Según un comunicado publicado por la murga, se les avisó a los responsables de Araca la Cana que se iba a abrir un sobrecupo para que pudieran participar del Carnaval, pero, horas más tarde, desde la IM informaron el rechazo a esta medida.

“El procedimiento fue correcto”

Mucho se habló sobre la responsabilidad que tuvo el jurado y el accionar del mismo. Caras y Caretas se comunicó con la presidenta del jurado, Gabriela Barboza, quien explicó el paso a paso del fallo y los detalles del reglamento.

Detalló que, tras la actuación de Agarrate Catalina, último conjunto en pasar por la prueba de admisión, el jurado de manera individual debe puntuar toda la categoría, tomándose unos 45 minutos para llenar la planilla correspondiente, las cuales van a una urna cerrada con dos llaves.

Al momento de abrir los sobres estaban presentes Gabriel Barboza; el presidente alterno, Alfredo Leirós; Jorge Natale, representante de Daecpu; la secretaria del jurado, Mónica Domínguez y dos escribanas. Se procedió a abrir la urna y cada uno de los sobres según la categoría y a llenar de forma manual los puntajes en la computadora.

“Una vez terminado el fallo en la categoría de murga, se da un empate en el noveno lugar, o sea el último cupo disponible para la categoría, entre La Reina de La Teja y Araca la Cana. Ahí vamos a lo que está previsto en el reglamento para estos casos, que marca que se tiene que votar de nuevo en una especie de balotaje”, relató.

Barboza explicó que se llamó al jurado para explicarles la situación, se les dio unos minutos para que “repasaran sus apuntes” y se procedió a votar a sobre cerrado, donde terminó ganando La Reina de La Teja por dos votos contra uno.

“El procedimiento fue el correcto, hicimos lo que pide el reglamento. En ningún momento se establece que hay que votar lo mismo; da una segunda chance, por lo que está implícito que si un jurado quiere cambiar de opinión, lo puede hacer”, sostuvo la presidenta del jurado.

“Me molesta la desinformación, que se digan cosas que no son como que hubo un error de cálculo o una incoherencia en el desempate. Se actuó de manera correcta, y respecto al fallo ya es un tema reglamentario que los propios carnavaleros se tendrán que sentar a tratar de cambiar ese artículo, pero ya escapa a mis manos”, ahondó.

Finalmente, Gabriel Barboza remarcó la importancia de “disfrutar de la fiesta” ya que el Carnaval “es el patrimonio cultural más grande que tenemos”.

Araca la Cana por vía administrativa

Ante la denuncia de contradicciones entre las autoridades de los organizadores del Carnaval (IM y Daecpu), Araca la Cana decidió abrir una instancia legal. Con asesoramiento del abogado Ignacio Durán, solicitaron una investigación administrativa en la Intendencia de Montevideo.

En diálogo con Caras y Caretas, Durán contó que el día lunes se hicieron presentes representantes de la murga en la Intendencia para notificarse de manera formal respecto a lo que fue esta decisión.

“Desde el punto de vista jurídico, para poder atacar una decisión con fundamentos jurídicos, primero tiene que haber una comunicación formal, y esa comunicación formal no había existido”. Detalló que la murga se “enteró de todo esto por trascendidos de prensa y por foros vinculados al carnaval, pero no hubo una comunicación formal de las autoridades”.

Para Durán, en el fallo final existió un “error humano” porque un integrante del jurado había elegido a Araca la Cana por sobre La Reina de La Teja en su votación inicial; sin embargo, en el desempate, “de forma poco lógica e incoherente”, votó por La Reina de La Teja. El abogado aclaró que esto “no es ilegal ni antirreglamentario”, pero que “un cambio de decisión en pocos minutos merece una explicación”.

Recalcó que este cambio “quizás amerite una sanción a ese jurado, pero eso no necesariamente invalida toda la votación”. Además, remarcó que en la investigación administrativa van a pedir que se les dé a conocer “si hay una explicación” para el cambio de decisión.

Estiman que la respuesta ante este reclamo podría demorar alrededor de dos semanas. Mientras tanto, “la gente de Araca la Cana quedó liberada al igual que los encargados de dirigir los ensayos porque no van a seguir gastando tiempo si no hay una decisión firme de que vayan a participar del Carnaval”.

Gestiones en Daecpu y recolección de firmas

Durán explicó que todos los recursos y este camino administrativo se hacen a través de la IM porque es la encargada de los reglamentos, además de ser quien ordena y regula las actividades correspondientes al Concurso del Carnaval.

Pero el abogado explicó que, además de este camino, se están haciendo gestiones en Daecpu. “Por ahora contamos con su visto bueno para seguir avanzando, pero además se está armando un movimiento con algunas murgas que están bastante molestas con esta situación y no quieren que esto se vuelva a repetir”, ahondó.

Además, según pudo saber Caras y Caretas, desde Araca la Cana se está evaluando comenzar una recolección de firmas entre los conjuntos participantes con el objetivo de conseguir que se le abra un cupo extra.

Mi Vieja Mula también cuestionó el proceso

La polémica por los fallos de la prueba de admisión sumó otro capítulo con la postura de Mi Vieja Mula, una de las agrupaciones que tampoco logró su clasificación para el Carnaval 2027.

Su letrista, Sebastián Mederos, vinculó la eliminación del conjunto con una serie de episodios ocurridos durante la prueba del año anterior y apuntó contra Daecpu. Según relató a través de un video publicado en sus redes sociales, el 21 de noviembre de 2025 recibió una llamada de una persona que le pidió mantener su identidad en reserva y le transmitió que desde la gremial existía molestia con el jurado.

“Una de las cosas que me dice explícitamente es que desde Daecpu se jugaban a que Susana Bosch ‘nos matara’ y, como eso no pasó, se había generado esa molestia con el jurado”, contó respecto a los resultados de la prueba de admisión del año pasado, donde Mi Vieja Mula había clasificado en el segundo lugar.

Pero los cuestionamientos de Mi Vieja Mula no quedaron únicamente en las declaraciones de su letrista. A través de un comunicado público, la murga también manifestó su preocupación por el procedimiento utilizado para resolver el empate entre Araca la Cana y La Reina de La Teja.

En ese sentido, la murga exigió a las instituciones responsables de organizar el Carnaval que “brinden una explicación formal y pública sobre esta incongruencia”, identificando al jurado cuya “actuación habría incurrido en un error técnico”.

Además, Mi Vieja Mula solicitó “la anulación de la totalidad del fallo emitido por dicho jurado y que se adopten las medidas necesarias para resarcir a los conjuntos que pudieron verse afectados por su actuación”.