Rusia ratifica alianza estratégica con Cuba y rechaza amenazas de bloqueo naval por parte de EEUU

Denuncia de bloqueo militar y naval

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la advertencia sobre los planes de la administración estadounidense de imponer un bloqueo militar naval contra Cuba.

Llamado internacional: Rusia, junto a la mayoría de la comunidad internacional, instó a Washington a actuar con "sentido común" y responsabilidad.

Rechazo a las sanciones: Lavrov condenó el endurecimiento de las acciones "ilegítimas e inhumanas" que han asfixiado la economía cubana por más de seis décadas.

Contexto de tensión regional

La reunión se produce tras la reciente orden ejecutiva de la Casa Blanca que declara a Cuba como una "emergencia nacional" y una amenaza para la seguridad de EE. UU. Estas medidas incluyen:

Aranceles punitivos a países que suministren petróleo a la nación antillana.

Amenazas de represalias contra terceros Estados que mantengan vínculos comerciales con La Habana.

La postura de La Habana

Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha sido enfático en que Cuba es una nación libre que no acepta dictados externos. "Cuba no agrede, es agredida por EE. UU. desde hace 66 años", afirmó el mandatario, asegurando que el país está preparado para defender su patria ante cualquier intento de violación de su integridad.