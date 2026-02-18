Rusia ratifica alianza estratégica con Cuba y rechaza amenazas de bloqueo naval por parte de EEUU

En un encuentro de alto nivel celebrado este miércoles en la capital rusa, el canciller de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, reafirmó el compromiso inquebrantable de Moscú con la soberanía de Cuba. Durante la reunión con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, Rusia denunció las recientes medidas coercitivas de Washington y calificó de "infundadas" las acusaciones contra la cooperación bilateral.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Respaldo a la soberanía y seguridad
Lavrov subrayó que Rusia continuará prestando apoyo consecuente al pueblo cubano ante lo que calificó como una escalada de hostilidades. El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que la relación entre ambas naciones es de carácter "histórico, fraterno y estratégico", orientada a la defensa de la integridad territorial de la isla.+1
"Sabemos que nuestros amigos cubanos siempre están dispuestos a entablar negociaciones honestas basadas en el respeto mutuo", destacó Lavrov, instando a Estados Unidos a abandonar la confrontación por un diálogo de equilibrio de intereses.
Denuncia de bloqueo militar y naval
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la advertencia sobre los planes de la administración estadounidense de imponer un bloqueo militar naval contra Cuba.
-
Llamado internacional: Rusia, junto a la mayoría de la comunidad internacional, instó a Washington a actuar con "sentido común" y responsabilidad.
Rechazo a las sanciones: Lavrov condenó el endurecimiento de las acciones "ilegítimas e inhumanas" que han asfixiado la economía cubana por más de seis décadas.
Contexto de tensión regional
La reunión se produce tras la reciente orden ejecutiva de la Casa Blanca que declara a Cuba como una "emergencia nacional" y una amenaza para la seguridad de EE. UU. Estas medidas incluyen:
-
Aranceles punitivos a países que suministren petróleo a la nación antillana.
Amenazas de represalias contra terceros Estados que mantengan vínculos comerciales con La Habana.
La postura de La Habana
Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha sido enfático en que Cuba es una nación libre que no acepta dictados externos. "Cuba no agrede, es agredida por EE. UU. desde hace 66 años", afirmó el mandatario, asegurando que el país está preparado para defender su patria ante cualquier intento de violación de su integridad.