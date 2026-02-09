Hacete socio para acceder a este contenido

Política México | Cuba | ayuda humanitaria

embarcaciones de la Armada

México refuerza su solidaridad con Cuba: zarpan buques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

La ayuda humanitaria de México incluye leche en polvo, alimentos básicos, carne y productos de higiene personal entre otros.

México envía ayuda humanitaria a Cuba

En un firme ejercicio de su tradición solidaria con América Latina, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha formalizado el envío de asistencia humanitaria crítica hacia la República de Cuba. Este domingo, dos embarcaciones de la Armada de México zarparon desde el puerto de Veracruz con el objetivo de aliviar la situación de la población civil en la isla.

Despliegue logístico y carga humanitaria

La misión está integrada por los buques de apoyo logístico Papaloapan e Isla Holbox, que transportan un total de 814 toneladas de insumos de primera necesidad. El desglose de la carga refleja una respuesta directa a las necesidades alimentarias y sanitarias solicitadas por el gobierno cubano:

  • Buque Papaloapan: Transporta 536 toneladas de alimentos y artículos básicos, incluyendo leche líquida, productos cárnicos, granos (arroz y frijol), conservas (atún y sardina), aceite vegetal y productos de higiene personal.

  • Buque Isla Holbox: Traslada más de 277 toneladas de leche en polvo.

Se estima que ambas embarcaciones arribarán a puertos cubanos en un plazo aproximado de cuatro días. Asimismo, las autoridades mexicanas confirmaron que este es solo el inicio de un puente humanitario, ya que restan 1,500 toneladas adicionales de frijol y leche en polvo listas para futuros cargamentos.

Contexto diplomático y tensiones regionales

El envío se produce en un momento de alta sensibilidad geopolítica. La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que esta ayuda es fruto del diálogo directo con la embajada cubana, en un esfuerzo por mitigar los efectos de las recientes presiones económicas internacionales.

Respecto a la posible reanudación de los envíos de petróleo, la mandataria aclaró que México se encuentra evaluando la situación para equilibrar la asistencia al "pueblo hermano" con la cautela necesaria para evitar sanciones externas, especialmente tras las recientes declaraciones del Ejecutivo estadounidense. Por su parte, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, vinculó cualquier decisión futura a la disponibilidad real de crudo y a la estrategia de exportaciones de la estatal para el presente año.

Tradición de fraternidad

"El pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina", dictó el comunicado oficial del Gobierno, reafirmando que la política exterior del país se mantiene fiel al principio de asistencia a naciones en situaciones de vulnerabilidad.

Mientras la comunidad internacional observa el endurecimiento de las posturas en Washington hacia La Habana —incluyendo la reciente declaración de "emergencia nacional" por parte de EE. UU.— y el respaldo político y material expresado por Moscú, México reafirma su autonomía mediante acciones de carácter estrictamente humanitario.

Temas

