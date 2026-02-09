México refuerza su solidaridad con Cuba: zarpan buques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

Contexto diplomático y tensiones regionales

El envío se produce en un momento de alta sensibilidad geopolítica. La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que esta ayuda es fruto del diálogo directo con la embajada cubana, en un esfuerzo por mitigar los efectos de las recientes presiones económicas internacionales.

Respecto a la posible reanudación de los envíos de petróleo, la mandataria aclaró que México se encuentra evaluando la situación para equilibrar la asistencia al "pueblo hermano" con la cautela necesaria para evitar sanciones externas, especialmente tras las recientes declaraciones del Ejecutivo estadounidense. Por su parte, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, vinculó cualquier decisión futura a la disponibilidad real de crudo y a la estrategia de exportaciones de la estatal para el presente año.

Tradición de fraternidad

"El pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina", dictó el comunicado oficial del Gobierno, reafirmando que la política exterior del país se mantiene fiel al principio de asistencia a naciones en situaciones de vulnerabilidad.

Mientras la comunidad internacional observa el endurecimiento de las posturas en Washington hacia La Habana —incluyendo la reciente declaración de "emergencia nacional" por parte de EE. UU.— y el respaldo político y material expresado por Moscú, México reafirma su autonomía mediante acciones de carácter estrictamente humanitario.