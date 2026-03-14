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Sociedad policía |

Adolescentes amotinados

Tensión en centro de Inisa con dos funcionarias tomadas de rehenes

Todo comenzó con adolescentes amotinados y dos funcionarias mantenidas como rehenes. Negociadores trabajan en el lugar.

Motín en Inisa con dos funcionarias rehenes. Foto capgura Subrayado.

Motín en Inisa con dos funcionarias rehenes. Foto capgura Subrayado.
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Por Redacción Caras y Caretas

El centro de Inisa ubicado en la calle Bulevar Artigas y Cufré fue escenario de momentos de mucho dramatismo al registrarse un motín con toma de rehenes.

De acuerdo con lo que informó primariamente la policía, dos funcionarias fueron mantenidas como rehenes durante y posteriormente recueperaron la libertad por intervención de las autoridades y negociadores de la policía.

Intervinieron la Policía de Montevideo y la Guardia Republicana y negociadores de la Dirección General de Operaciones Especiales, que se encargaron de comunicarse con los internos.

Rehenes liberadas

La Policía montó un operativo especial con varias reparticiones y desde el aire un helicóptero patrulló la zona. Un equipo de negociaciones de la DIGOE intervino y logró desactivar la situación.

Desde el Ministerio del Interior informaron que la situación estaba controlada y las funcionarias habían sido liberadas sin la necesidad de actuación de las fuerzas especiales.

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