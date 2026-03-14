Tensión en centro de Inisa con dos funcionarias tomadas de rehenes

El centro de Inisa ubicado en la calle Bulevar Artigas y Cufré fue escenario de momentos de mucho dramatismo al registrarse un motín con toma de rehenes.
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De acuerdo con lo que informó primariamente la policía, dos funcionarias fueron mantenidas como rehenes durante y posteriormente recueperaron la libertad por intervención de las autoridades y negociadores de la policía.
Intervinieron la Policía de Montevideo y la Guardia Republicana y negociadores de la Dirección General de Operaciones Especiales, que se encargaron de comunicarse con los internos.
Rehenes liberadas
La Policía montó un operativo especial con varias reparticiones y desde el aire un helicóptero patrulló la zona. Un equipo de negociaciones de la DIGOE intervino y logró desactivar la situación.
Desde el Ministerio del Interior informaron que la situación estaba controlada y las funcionarias habían sido liberadas sin la necesidad de actuación de las fuerzas especiales.