Salle, "el viejo loco": "Los tipos están adentro por plata; no me voy a regalar, me modero"

Y, para sorpresa de todos, aseguró que cuando asuma su banca el plan es moderar en algo la virulencia de su discurso. Allí, confesó, le hará caso a su yingle de campaña: “Tenes que votarlo para que rompa bien las bolas. Políticos criminales, periodistas cobardes, se llenan los bolsillos mientras la gente muere de hambre, vota el viejo loco”. Pero con “moderación”. Y explicó por qué: “Me voy a cuidar porque ya echaron a uno a José Germán Araújo (ex senador), era gurí cuando lo echaron. Esto es por plata, los tipos están adentro por plata. No me voy a regalar, me modero”.