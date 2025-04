Sánchez aseguró que "ningún problema se puede resolver en 30 días"

Sánchez decidió cruzar y mantener un diálogo con los manifestantes. "Acá somos todos iguales, porque yo me crié en la Gruta de Lourdes y mi madre vive en la Gruta de Lourdes y mis hermanos viven en la Gruta de Lourdes (...) y yo me crié en un carro y un caballo yendo a laburar. Ahora tengo una responsabilidad política de un gobierno que asumió el 1° de marzo y que lleva 30 días y que está empezando a tomar decisiones y a hacer cosas. En 30 días no se puede resolver todos los problemas. Ningún problema se puede resolver en 30 días", expresó Sánchez.