Bergara reconoció que medidas de Adeom "afectaron el servicio" de recolección de residuos

Diálogo con los trabajadores

El intendente señaló que el diálogo con los trabajadores municipales “está avanzando razonablemente”. Apuntó que en la actualidad se está negociando “el convenio colectivo que va a regir los próximos cinco años”. Al respecto, dijo que tanto el gremio como la IM son “conscientes” de que “el mejor escenario es el de tener un convenio, es decir, reglas de relacionamiento para los próximos cinco años”. “Estamos trabajando y dialogando mucho con respecto a eso”, afirmó.

Sobre el retiro de contenedores de la vía pública para avanzar hacia los contenedores intradomiciliarios e intraprediales, uno de los puntos de la estrategia de desarrollo ambiental de la IM, Bergara dijo que esto implica “una nueva relación que tenemos que tener con los residuos”, que requerirá un trabajo de educación con los vecinos.

“Evidentemente, tenemos que arrancar desde el hogar, desde el comercio, desde la empresa a clasificar residuos, entendiendo que los residuos que van para el reciclado, efectivamente, van a plantas clasificadoras donde hoy trabajan cooperativas y plantas, cientos de puestos de trabajo, que es una cosa muy positiva”, destacó. Desde el punto de vista ambiental, el intendente apuntó que el cambio “reduce la magnitud de la basura que termina siendo enterrada en la usina de Felipe Cardoso”.