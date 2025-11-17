Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales Torre Ejecutiva | funcionarios |

hacia torre ejecutiva

Paro en ASSE este martes: funcionarios se movilizan por avances en negociación

La FFSP exige mejoras salariales, carrera funcional y el cese de las tercerizaciones, mientras espera una reunión clave para agilizar el diálogo.

Paro de la FFSP este martes.

Por Pablo Silva Galván

Este martes 18 de noviembre, los funcionarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) llevarán a cabo un paro de tareas por 24 horas a nivel nacional. Esta medida incluye una movilización hacia la Torre Ejecutiva en Montevideo, sede de la Presidencia. Reclaman los trabajadores agilizar la negociación salarial.

Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), dijo que los trabajadores han estado dialogando con el directorio de ASSE sobre una serie de reivindicaciones. Sin embargo, hasta el momento, "no hay grandes avances" y "los tiempos corren".

Reconoció que un factor que ha generado complicaciones en el proceso de diálogo ha sido el debate en torno al presidente del organismo, Álvaro Danza, lo que "complicó un poco las negociaciones".

Mejoras para funcionarios

Los funcionarios reclaman mejores condiciones laborales y de funcionamiento del servicio. Entre los reclamos específicos se encuentran las mejoras salariales y la oposición al aumento de las tercerizaciones en los servicios.

Un punto central de la plataforma de la FFSP es la exigencia de carrera funcional. Pereira explicó que, en la práctica, en ASSE "uno entra a trabajar en una categoría y se jubila en la misma". Por ello, los funcionarios reclaman poder desarrollar una carrera profesional, de manera similar a cómo ocurre en otros organismos del Estado.

La FFSP ha demostrado una actividad sindical constante. Desde el ingreso del proyecto de Presupuesto al Parlamento, la federación se ha movilizado y negociado con las autoridades, desarrollando acciones sindicales en todo el país. Ahora, el sindicato se apresta a concretar el paro y la movilización hacia la Torre Ejecutiva.

Dejá tu comentario

