Este martes 18 de noviembre, los funcionarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) llevarán a cabo un paro de tareas por 24 horas a nivel nacional. Esta medida incluye una movilización hacia la Torre Ejecutiva en Montevideo, sede de la Presidencia. Reclaman los trabajadores agilizar la negociación salarial.
Paro en ASSE este martes: funcionarios se movilizan por avances en negociación
La FFSP exige mejoras salariales, carrera funcional y el cese de las tercerizaciones, mientras espera una reunión clave para agilizar el diálogo.