Paro en ASSE este martes: funcionarios se movilizan por avances en negociación

Mejoras para funcionarios

Los funcionarios reclaman mejores condiciones laborales y de funcionamiento del servicio. Entre los reclamos específicos se encuentran las mejoras salariales y la oposición al aumento de las tercerizaciones en los servicios.

Un punto central de la plataforma de la FFSP es la exigencia de carrera funcional. Pereira explicó que, en la práctica, en ASSE "uno entra a trabajar en una categoría y se jubila en la misma". Por ello, los funcionarios reclaman poder desarrollar una carrera profesional, de manera similar a cómo ocurre en otros organismos del Estado.

La FFSP ha demostrado una actividad sindical constante. Desde el ingreso del proyecto de Presupuesto al Parlamento, la federación se ha movilizado y negociado con las autoridades, desarrollando acciones sindicales en todo el país. Ahora, el sindicato se apresta a concretar el paro y la movilización hacia la Torre Ejecutiva.