Sánchez cuestionó a Ojeda por prestarse a un debate falso

Sánchez arremetió contra Ojeda

En rueda de prensa, Sánchez recordó que había alertado sobre lo sucedido previamente y dijo que la IA puede servir “para hacer decir a una persona cosas que no dijo”.

“Luego, hay que juzgar si desde el punto de vista periodístico es ético o no hacer una entrevista que nunca se realizó. Es un tema que imagino que el periodismo discutirá. Yo creo en el periodismo serio, profesional e imagino que hay espacio suficiente en el periodismo uruguayo para contener esas intenciones. Mañana podría ser al revés. Con IA podría hacer que los periodistas me pregunten lo que yo quiera”, opinó Sánchez.

Consultado por la decisión del comando de Orsi de no ir a ese programa en particular, Sánchez dijo que igualmente la “situación no se debería generar nunca”.

“Como periodista supongo que intentas entrevistar a mucha gente, entrevistas y hacés las preguntas libremente. Lo mismo pasa con los entrevistados, que libremente contestamos. Acá nadie fue obligado a nada. Se decidió hacer algo que es la primera vez que se hace en Uruguay. Y, además, se coloca en un escenario en el que hay otro candidato (por Ojeda) que se presta para eso. Ayer vimos al candidato del Partido Colorado prestándose para este tipo de acciones. Me imagino lo que pensarán viejos dirigentes colorados, del otrora partido que peleó por la democracia, por el republicanismo”, afirmó Sánchez.

Sobre el slogan de campaña de Ojeda, añadió: “No creo que así sea la nueva política. La política se tiene que renovar, pero con códigos y con ética”.