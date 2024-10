Sánchez y la polémica por las AFAP: "Están desesperados"

"Fracasé con total éxito", dijo Sánchez

Sin embargo, horas más tarde, el senador del MPP explicó en diálogo con La Diaria que su propuesta está en línea con las bases programáticas del Frente Amplio en cuanto a “pensar un sistema más virtuoso, con ajustes al funcionamiento de las AFAP, desde una mirada que necesita tener tres pilares”.

“Se armó un revuelo terrible, lo cual denota la desesperación que existe en tiendas oficialistas, que ven que el Frente va camino a ganar las elecciones”, dijo el jefe de campaña de Orsi y agregó: “intenté ser irónico y fracasé con total éxito”.

“En las mismas declaraciones digo que hay que pensar un sistema más virtuoso, con ajustes al funcionamiento de las AFAP, desde una mirada que necesita tener tres pilares”, aclaró, en línea con las bases programáticas de la coalición de izquierda.

En la entrevista, Sánchez consideró que la reforma que impulsó este gobierno hizo dos cosas “muy malas”: “Primero, generaliza el sistema de las AFAP a un altísimo costo” y “de eso no se ha hablado mucho”, afirmó, y detalló que el pasaje obligatorio a las AFAP de todo el sistema, incluidas las cajas paraestatales, implica un costo de 5.000 millones de dólares. Por otra parte, cuestionó que, con la ley implementada por el gobierno, las AFAP pueden cobrarle al aportante incluso cuando no tiene trabajo. Por último, les atribuyó a las administradoras una “lógica muy perversa”, dado que “cobran antes” de que el dueño de los fondos pueda obtener una ganancia de la inversión y no por el resultado de esta.