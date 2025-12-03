"Se reabre todo": quedó anulada la condena a Bascou por un error de la Fiscalía

“Se reabre todo”

Pablo Vera, abogado del exintendente, explicó que la anulación, si bien quita la condena, no pone punto final. “Bascou vuelve a quedar como una persona procesada sin condena”, dijo. El expediente pasará ahora a un fiscal subrogante y a un juez subrogante: primero habrá que decidir si corresponde una nueva acusación o si se solicita el sobreseimiento; luego la defensa contestará y, finalmente, un magistrado definirá si hay condena o no.

Para el defensor, la situación encierra una paradoja: el error de la Fiscalía —presentar fuera de plazo— termina dándole una nueva oportunidad para acusar. “Lo que debería ser desventajoso para una de las partes puede transformarse en algo más beneficioso”, sostuvo.

“Igualdad de armas”, en cuestión

Vera fue más allá y cuestionó el impacto institucional del criterio adoptado por el Tribunal. A su juicio, hay una afectación al principio de igualdad de las partes: “Si a la defensa se le vence un plazo, se terminó. Aquí, en cambio, la Fiscalía tendría una segunda chance”. Para el abogado, esa asimetría vulnera la llamada “igualdad de armas” en el proceso penal. “La acusación ya fue contestada, la defensa quedó adelantada y hubo una sentencia de primera instancia. Volver a empezar en estas condiciones no equilibra el juego”, afirmó.

Bascou asumió como intendente titular en 2015 y entonces ya era socio de la firma Radial Mercedes, propietaria de estaciones de Ancap en Mercedes y Dolores. Ese doble rol estuvo en el centro de la investigación que ahora vuelve a foja cero.

Con la condena borrada pero el proceso vivo, el expediente entra en una nueva etapa cargada de incertidumbre. La defensa apuesta a cerrar el capítulo por la vía de Casación; la Fiscalía tendrá la opción de reconsiderar y, eventualmente, volver a acusar. El “error de plazo” no cierra la historia, apenas la reinicia.