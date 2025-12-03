EcoZn quiere instalarse en el país: inversores alemanes se reunieron con Orsi

Una solución para la gestión de residuos

En términos ambientales y productivos, EcoZn plantea una solución de largo plazo para la gestión de residuos sólidos urbanos. El objetivo es alcanzar un 97 % de procesamiento mediante maquinaria de última generación, disminuir la necesidad de nuevos sitios de disposición final, y generar energía eléctrica suficiente para cubrir la demanda del departamento.

Una de las claves técnicas del proyecto es la gasificación de residuos previamente clasificados. A partir de este proceso, la materia se transforma en energía eléctrica. Enciso subrayó un diferencial adicional: “Con la tecnología que poseen, pueden almacenar esa energía, algo que hoy no está disponible en ninguna intendencia del país”. La posibilidad de almacenamiento energético permitiría una mayor estabilidad del sistema y un mejor aprovechamiento de los picos de generación.

La propuesta también incluye un componente de diversificación: está en estudio la incorporación de energía solar, la instalación de cargadores eléctricos y la distribución de paneles de última tecnología utilizados en Europa. Esa combinación apunta a configurar un polo de soluciones renovables con proyección regional.

Si prospera, el desembarco de EcoZn podría posicionar a Florida como referente en economía circular, con efectos a escala nacional: reducción de pasivos ambientales, nueva matriz de generación local y un modelo replicable en otros departamentos. La próxima etapa será profundizar los estudios y delinear condiciones para concretar una inversión que —según las partes— busca convertir residuos en energía y empleo.