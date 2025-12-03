¿Se queda?: el mensaje de Matías Arezo para la hinchada de Peñarol

El delantero del Club Atlético Peñarol, Matías Arezo, emitió hoy un sentido comunicado a través de sus redes sociales tras la conclusión de la temporada, en el que abordó la frustración por los resultados recientes y reafirmó su compromiso inquebrantable con la institución.
En una publicación realizada en X, Arezo se dirigió directamente a los aficionados, reconociendo el esfuerzo del equipo y la pasión que rodea al club.
“Hoy, más que nunca, reafirmo mi compromiso con estos colores y con todo lo que representa este club. Terminar la temporada así solo nos genera bronca e impotencia, porque sabemos lo que trabajamos y lo que significa Peñarol para todos nosotros y para ustedes,” expresó Arezo, reflejando el sentir del plantel.
El atacante aurinegro enfatizó la naturaleza luchadora de Peñarol, prometiendo una pronta recuperación de cara a los próximos desafíos:
“Pero si algo tengo claro es que nos levantaremos y lo volveremos a intentar, porque eso es lo que somos, porfiados y peleadores, y por eso somos tan grandes. Ahora es tiempo de levantarse y seguir.”
Matías Arezo, una figura clave en el esquema del equipo, también destacó el orgullo que siente al vestir la camiseta y agradeció el apoyo constante de la hinchada.
“Me siento un privilegiado de vestir esta camiseta. La valoro todos los días, y la seguiré defendiendo con el mismo orgullo, con la misma responsabilidad y con más hambre todavía,” afirmó el jugador, concluyendo con un deseo ambicioso: “Ojalá todavía quede muchísimo por vivir con estos colores, porque yo quiero todo acá, con Peñarol.”