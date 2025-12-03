¿Se queda?: el mensaje de Matías Arezo para la hinchada de Peñarol

“Pero si algo tengo claro es que nos levantaremos y lo volveremos a intentar, porque eso es lo que somos, porfiados y peleadores, y por eso somos tan grandes. Ahora es tiempo de levantarse y seguir.”

Matías Arezo, una figura clave en el esquema del equipo, también destacó el orgullo que siente al vestir la camiseta y agradeció el apoyo constante de la hinchada.

“Me siento un privilegiado de vestir esta camiseta. La valoro todos los días, y la seguiré defendiendo con el mismo orgullo, con la misma responsabilidad y con más hambre todavía,” afirmó el jugador, concluyendo con un deseo ambicioso: “Ojalá todavía quede muchísimo por vivir con estos colores, porque yo quiero todo acá, con Peñarol.”