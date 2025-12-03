China rechaza firmemente la injerencia externa en Venezuela bajo cualquier pretexto

El Gobierno de la República Popular China manifestó hoy su firme postura contra la injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela y urgió a evitar una mayor escalada de la tensión regional.
Postura clara de China
A través de su portavoz de Cancillería, Lin Jian, Beijing reiteró que el gigante asiático se opone categóricamente a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas o que atente contra la soberanía y la seguridad de otros países. La declaración se produce en respuesta al reciente despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de emprender ataques terrestres en el país suramericano.
El portavoz Lin Jian aseveró que China se opone a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto, y reafirmó el apoyo a la estabilidad del país caribeño.
El Gobierno chino está trabajando activamente con todas las partes relevantes para salvaguardar el estatus de la ‘zona de paz’ de América Latina y el Caribe y para evitar una mayor escalada de la situación.
Esta postura china se alinea con las recientes alertas emitidas por el Gobierno venezolano, que ha denunciado que la estabilidad regional está "amenazada" por un "despliegue militar estadounidense sin precedentes" que busca desestabilizar la soberanía de la nación. China continuará abogando por el respeto al derecho internacional y por la no intervención en los asuntos internos.