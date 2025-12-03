China rechaza firmemente la injerencia externa en Venezuela bajo cualquier pretexto

Postura clara de China

A través de su portavoz de Cancillería, Lin Jian, Beijing reiteró que el gigante asiático se opone categóricamente a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas o que atente contra la soberanía y la seguridad de otros países. La declaración se produce en respuesta al reciente despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de emprender ataques terrestres en el país suramericano.