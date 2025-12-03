Castillo defendió la iniciativa de exigir a las empresas informar ante despidos masivos

Reglamentación o ley

El jerarca sostuvo que se buscará que dicha normativa “sea también una reglamentación o una ley”, y adelantó que en la próxima semana se presentará un avance del texto ante la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores.

Consultado acerca de la opinión de representantes de la oposición, de que dicha ley podría originar que determinados inversores decidan no instalarse en el país, o que algunas empresas resuelvan irse, Castillo respondió que “se presenta esta normativa precisamente porque se han ido empresas, de la noche a la mañana”. En ese sentido, agregó que se ha despedido a trabajadores por estados de WhatsApp, y que “la oposición tendría que pensar más en los compatriotas que están quedando sin trabajo”.

Por su parte, con respecto a las declaraciones de la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi rechazando la iniciativa y afirmado que no le sorprende porque Castillo “es comunista”, el ministro manifestó: “No me llama la atención, Juan Castillo es comunista. ¿Qué descubrió?, ¿la pólvora? Sí, soy comunista. Nunca lo negué, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cuál es la propuesta de la senadora?”, concluyó.