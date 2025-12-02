Hacete socio para acceder a este contenido

Nueva licenciatura en la UdelaR

Facultades de Comunicación e Ingeniería presentarán nueva carrera conjunta

Luego de años de trabajo, las facultades de Comunicación e Ingeniería presentarán una nueva licenciatura: la Licenciatura en Ingeniería de Medios.

La Facultad de Información y Comunicación y la Facultad de Ingeniería presentarán una nueva carrera de grado. Luego de muchos años de trabajo se hizo realidad el proyecto de ambas facultades que ofrecerán una formación interdisciplinaria que integrará conocimientos de ingeniería, comunicación y gestión de la información.

La presentación oficial será el miércoles 10 de diciembre, a las 19.00, en la FIC (San Salvador 1944), donde se dará a conocer la malla curricular, las líneas de investigación y los enfoques que estructuran este nuevo grado. Participarán los coordinadores académicos Mauricio Olivera (FIC) y Federico Lecumberry (Fing), además de integrantes de la comisión de carrera.

Objetivos de la carrera

La Licenciatura en Ingeniería de Medios apunta a formar profesionales con una base interdisciplinaria robusta, capaces de moverse con soltura en los cruces entre ingeniería, comunicación y gestión de la información. Su diseño combina formación teórica y práctica en laboratorios especializados, donde los estudiantes desarrollarán proyectos que van desde cortometrajes y webdocs hasta animaciones e instalaciones interactivas. La carrera enfatiza el trabajo colaborativo, la creatividad y la innovación como ejes de aprendizaje.

El perfil de egreso busca potenciar la inserción en proyectos tecnológicos, artísticos y creativos, fomentando un diálogo interdisciplinario y una preparación adaptable a un entorno en constante cambio. La propuesta pedagógica apuesta por una formación sólida y fundamental, concebida para sostener el aprendizaje continuo a lo largo de la vida profesional.

La carrera también incorpora una lectura crítica del entorno digital: se orienta a comprender cómo las transformaciones tecnológicas dialogan con valores, experiencias y dilemas democráticos contemporáneos. La dimensión humana, ética y de construcción de sentido es parte central de la propuesta.

Si desea conocer más sobre los contenidos de la carrera consulte aquí.

