Facultades de Comunicación e Ingeniería presentarán nueva carrera conjunta

El perfil de egreso busca potenciar la inserción en proyectos tecnológicos, artísticos y creativos, fomentando un diálogo interdisciplinario y una preparación adaptable a un entorno en constante cambio. La propuesta pedagógica apuesta por una formación sólida y fundamental, concebida para sostener el aprendizaje continuo a lo largo de la vida profesional.

La carrera también incorpora una lectura crítica del entorno digital: se orienta a comprender cómo las transformaciones tecnológicas dialogan con valores, experiencias y dilemas democráticos contemporáneos. La dimensión humana, ética y de construcción de sentido es parte central de la propuesta.

Si desea conocer más sobre los contenidos de la carrera consulte aquí.