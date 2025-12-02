Facultades de Comunicación e Ingeniería presentarán nueva carrera conjunta

La Facultad de Información y Comunicación y la Facultad de Ingeniería presentarán una nueva carrera de grado. Luego de muchos años de trabajo se hizo realidad el proyecto de ambas facultades que ofrecerán una formación interdisciplinaria que integrará conocimientos de ingeniería, comunicación y gestión de la información.
