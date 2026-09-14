Carreño sobre el Clausura: "Despedirnos, ni loco"

Carreño y la bronca de los dos puntos perdidos

Daniel Carreño habló luego del empate y resumió el encuentro. "Caliente, es bravo, nuevamente se nos escapan dos puntos. Cuatro puntos en una semana, que los teníamos casi en el bolsillo y se nos van, hoy con un golazo de otro partido. (…) La explicación la vamos a buscar entrecasa. La situación no es muy buena. Tener el partido del fin de semana pasado ganado, en nuestra casa, no se veía cómo nos podía entrar Juventud en esos minutos y nos hacen el gol al final y hoy algo parecido. Es un gol de otro partido, la verdad, un gol indefendible. Lo podíamos defender de otra manera estando diez metros más adelantados, aguantar la pelota, pero nos están pasando cosas que tenemos que asumirlas, estamos con ese toque que se nos vuelve en contra. Hay que asumirlo y enfrentar lo que viene".

Sobre los cambios, el entrenador explicó: "Asegurar el juego más por dentro, tratar de darle más consistencia a nuestra defensa, y aprovechar a Cándido y Gastón Martirena por los carriles, y ayudar un poco al ‘Maxi’ Silvera que estaba muy solo, cerrando un poco a Rodrigo Martínez. Después entró Correa para ayudarlo a atacar. Entró Tomás Viera por Cándido, pero no veía por qué poner otro defensa. Nosotros teníamos que tener la pelota en cancha de ellos. Ahí es la mejor manera de defenderse. Fue un partido de mucho nervio de los dos equipos. Era momento de poner la pelota un poco en el pie, no lo hicimos y sufrimos al final".

Sobre si Nacional está afuera del Clausura, el entrenador fue contundente: "Falta pila. Estamos lejísimos. Hay muchos cuadros adelante de nosotros. Pero despedirnos, ni loco".