INUMET y MetSul prevén un inicio de semana frío y ventoso

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) y la agencia meteorológica brasileña MetSul emitieron sus reportes actualizados para el territorio uruguayo, coincidiendo en que el país transita el pasaje de una masa de aire frío de origen polar que mantendrá bajas temperaturas y sensaciones térmicas reducidas antes de dar paso a una paulatina mejora.
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Sensación térmica reducida y mañanas frías en el sur
De acuerdo con el pronóstico oficial de INUMET, la jornada presenta cielos de algo nubosos a cubiertos con presencia de bajas sensaciones térmicas, impulsadas por vientos persistentes del sector sur y suroeste con rachas de hasta 40 y 50 km/h en la franja costera. En el área metropolitana y sur del país, los valores térmicos se ubican en una mínima de 6 °C y una máxima que apenas alcanzará los 12 °C.
Para el martes, INUMET prevé una disminución de la intensidad del viento y un despeje gradual de la nubosidad, lo que provocará un marcado descenso en las temperaturas nocturnas y matinales. Se esperan heladas agrometeorológicas en zonas rurales del interior y mínimas de entre 3 °C y 5 °C en la franja sur, mientras que las máximas rondarán los 14 °C a 16 °C.
Diagnóstico de MetSul y perspectiva regional
El análisis técnico de MetSul Meteorologia señala que el sistema de alta presión asociado a la masa de aire frío domina el cono sur, alejando la probabilidad de precipitaciones significativas para las próximas horas en el territorio uruguayo. Sin embargo, el organismo brasileño advierte que el flujo de aire frío proveniente del Atlántico mantendrá el ambiente templado a frío en la región durante los primeros días de la semana, con una recuperación paulatina de las temperaturas máximas a partir del miércoles.