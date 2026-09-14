INUMET y MetSul prevén un inicio de semana frío y ventoso

Sensación térmica reducida y mañanas frías en el sur

De acuerdo con el pronóstico oficial de INUMET, la jornada presenta cielos de algo nubosos a cubiertos con presencia de bajas sensaciones térmicas, impulsadas por vientos persistentes del sector sur y suroeste con rachas de hasta 40 y 50 km/h en la franja costera. En el área metropolitana y sur del país, los valores térmicos se ubican en una mínima de 6 °C y una máxima que apenas alcanzará los 12 °C.