Seguridad social: el 31% no definió que votará en el plebiscito

El tema AFAP

Cuando se les pregunta a las personas cuán de acuerdo estarían con eliminar el sistema de ahorro individual y el régimen de las AFAP, el 41% estaría de acuerdo y el 30% en desacuerdo. El 18% no estaría ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 11% no sabe o no contesta.

El grado de conformidad es más alto cuando se consulta a las personas por otros componentes de la propuesta del plebiscito, como la equiparación de la jubilación mínima al salario mínimo nacional (77% de conformidad) y la propuesta de volver a acceder a la causal jubilatoria común con 60 años de edad y 30 años de servicio (69% de conformidad).

Pese a estos altos niveles de acuerdo con algunas de las disposiciones de la propuesta plebiscitaria, cuando se consulta a la población si votaría para modificar la Constitución como propone el Pe y algunos sectores del Frente Amplio, el 38% responde que lo haría. El 29% contesta que no lo haría, el 31% todavía no lo definió y el 2% prefiere no contestar.