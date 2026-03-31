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Mundo Gaza | Mauro Ramos |

La apuesta diplomática y sus límites

¿Cómo se posiciona China frente a la crisis actual del pueblo palestino?

China condena la ofensiva en Gaza, impulsa la unidad palestina y apuesta a la ONU, pero su estrategia diplomática enfrenta límites.

El periodista Mauro Ramos explica cómo se posiciona China ante lo que ocurre hoy en Palestina.

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Según Ramos, el posicionamiento chino no es reciente, sino que se inscribe en una lectura más amplia del conflicto: “Hace mucho tiempo hay un genocidio contra el pueblo palestino, que se ha intensificado en Gaza desde 2023”. En ese marco, Beijing ha optado por mantener relaciones con ambas partes, incluyendo vínculos formales con Israel, pero con una inclinación creciente hacia propuestas que contemplen las demandas palestinas.

Diálogo y fortalecimiento de los mecanismos multilaterales

Uno de los elementos centrales de esa política ha sido el intento de fortalecer la unidad interna palestina. En 2024, China logró convocar a representantes de 14 organizaciones palestinas para promover un diálogo orientado a una eventual unificación política. Este movimiento buscó atender una de las debilidades estructurales del campo palestino: la fragmentación entre distintos liderazgos y territorios.

“China hizo una articulación para tratar de que hubiera una unificación dentro de Palestina”, señaló Ramos, destacando que esa iniciativa apunta a consolidar una posición común que permita mayor capacidad de negociación en el escenario internacional.

En paralelo, tras la intensificación de los ataques en Gaza, el gigante asiático realizó gestos de solidaridad material con una fuerte insistencia en la vía diplomática. Según el corresponsal, China ha enviado ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, al tiempo que ha intentado incidir para frenar el asedio sobre la población palestina.

Sin embargo, el eje principal de su estrategia pasa por el fortalecimiento de los mecanismos multilaterales, especialmente el sistema de Naciones Unidas. “China apuesta mucho a la ONU”, explicó Ramos, subrayando que, a pesar de reconocer la crisis que atraviesan las instituciones internacionales, Beijing considera que la salida al conflicto debe construirse dentro de ese marco.

Esa apuesta, no obstante, presenta limitaciones evidentes. La parálisis del sistema internacional, atravesado por vetos cruzados y tensiones geopolíticas, dificulta la concreción de medidas efectivas. “Eso tiene como resultado que no se llegue a muchos resultados”, admitió Ramos, en referencia a la falta de resoluciones contundentes frente a la situación en Gaza.

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