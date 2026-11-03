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Política Goñi | laicidad | Amado

Cruce político

Tensión por laicidad: Goñi quiere iluminar el Palacio Legislativo por la visita del papa y Amado lo cuestionó

Goñi celebró en redes la llegada de León XIV al país; el diputado frenteamplista Fernando Amado le respondió que su gesto "viola la laicidad" del Estado.

Proponen iluminar el Palacio Legislativo con colores del Vaticano por visita del Papa

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 Palacio legislativo
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Por Redacción de Caras y Caretas

La anunciada visita del papa León XIV a Uruguay generó un cruce entre dos legisladores por el uso del Palacio Legislativo como escenario de celebración. Rodrigo Goñi, presidente de la Cámara de Representantes, comunicó que se propuso iluminar el edificio en ocasión de la llegada del pontífice, lo que motivó una réplica inmediata de Fernando Amado.

En la red social X, Goñi expresó: "Desde el Parlamento también queremos dar la mejor bienvenida al papa León XIV. Con la iluminación por fuera y el compromiso por dentro, anunciamos una gran alegría: ¡el Papa viene al Uruguay! Y con su visita se renueva la esperanza de construir juntos un futuro mejor".

La respuesta de Amado no se hizo esperar. El diputado frenteamplista sostuvo que la iniciativa "viola la laicidad" y calificó el gesto como un "nuevo anuncio celebratorio de la Iglesia Católica por parte del presidente de nuestra Cámara de Representantes. El presidente de todos, aunque claro está, nada le importe".

El legislador oficialista también dejó una advertencia: "Estaremos acá para recordarle que la laicidad no es un asunto olvidado", y agregó que "nuestras instituciones republicanas se honran y respetan más que con palabras, con hechos".

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