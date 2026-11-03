Tensión por laicidad: Goñi quiere iluminar el Palacio Legislativo por la visita del papa y Amado lo cuestionó

La anunciada visita del papa León XIV a Uruguay generó un cruce entre dos legisladores por el uso del Palacio Legislativo como escenario de celebración. Rodrigo Goñi, presidente de la Cámara de Representantes, comunicó que se propuso iluminar el edificio en ocasión de la llegada del pontífice, lo que motivó una réplica inmediata de Fernando Amado.