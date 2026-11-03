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problemas de altura

¿Qué pasó con las cámaras y el VAR en el partido de Peñarol y Wanderers?

Juan Cardellino, integrante de la Comisión de Arbitraje de la AUF, explicó que por un “tema de seguridad”, las cámaras se ubicaron más abajo de lo esperado.

¿Qué pasó con el VAR en el Saroldi?

¿Qué pasó con el VAR en el Saroldi?

 Enzo Santos / FocoUy
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En diálogo con el programa Tarde de Fútbol, el integrante de la Comisión de Arbitraje de la AUF, Juan Cardellino, contó que antes de llegar al Parque Saroldi, se enteró que por un “tema de seguridad” las cámaras no iban a ubicarse sobre los andamios por lo que se colocaron “unos metros más abajo”.

Pese a la colocación a otra altura el funcionamiento tanto de las herramientas del VAR como la construcción de las líneas, fue “correcta”. Explicó que “si el programa que se utiliza admite la calibración de la cancha, se va a poder hacer igual el trazado de líneas”.

“La construcción de las líneas se puede hacer con varias cámaras y al estar bajas o de repente a no estar en un plano determinado, la jugada se tiene que tomar una cámara que de repente no es la ideal, que fue un poco lo que ocurrió en la construcción de las líneas”, agregó.

Cardellino afirmó que para el trazado de líneas en el gol de Wanderers, se utilizó la cámara que se suele utilizar, pero que al estar a una altura diferente, “fue una imagen un poco fuera de lo estándar”.

¿Cómo es el trazado de líneas?

Juan Cardellino aseguró que al momento en que las cámaras permiten la construcción de las líneas, “el resultado final no se cuestiona”. Aclaró que lo que se puede poner en duda de estas imágenes es que “estamos acostumbrados a ver la construcción de líneas desde una altura mayor”.

“La construcción de la línea se hace viable cuando el plano de la cancha lo lee la computadora con la cual se trabaja para la construcción de líneas virtuales. La única diferencia que estamos hablando es que lo que visualmente se muestra es poco ortodoxo”, sostuvo.

Cardellino explicó que “no se puede pretender” que las líneas sean paralelas a la línea de la mitad de la cancha, del área penal o la línea final, porque “todas van hacia un punto de fuga”.

“Hay que abrir un poquito la cabeza y entender estas cosas para pretender entender lo que se muestra, si no es difícil que se pueda entender”, sentenció el integrante de la Comisión de Arbitraje de la AUF.

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