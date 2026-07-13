Imputan a médica por ejercer como cardióloga sin título; el MSP la investiga desde 2019

La denuncia que dio origen al expediente

El expediente del MSP se abrió en 2019 tras la denuncia presentada por una usuaria del sistema de salud, identificada como Flores, quien cuestionó la atención que recibía su hijo en el Instituto Asistencial Colectivo (IAC) de Treinta y Tres.

Según consta en la investigación, el joven padece tetralogía de Fallot, una cardiopatía congénita compleja, y era tratado por especialistas en el Sanatorio Americano de Montevideo. Sin embargo, la madre denunció que comenzaron a negarle los pases para continuar ese seguimiento.

De acuerdo con su testimonio, la situación cambió cuando Horacio Pagliotti, hermano de la médica, asumió funciones en la directiva del IAC.

"Lo que ameritó mi denuncia es que su hermano, Horacio Pagliotti, cuando asumió en la directiva de IAC, le comenzó a negar los pases a cardiología del Sanatorio Americano a mi hijo", declaró la denunciante.

Según relató, desde la mutualista se sostenía que la institución contaba con una "excelente cardióloga" en Treinta y Tres, en referencia a María Laura Pagliotti. La madre insistía en que el centro asistencial no disponía de los recursos necesarios para tratar una patología de alta complejidad como la de su hijo.

El posgrado quedó inconcluso

La documentación del MSP revela que Pagliotti volvió a inscribirse en el posgrado de Cardiología en 2018 con el objetivo de finalizar la especialización.

Ese mismo año, la Comisión Directiva de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina resolvió que aún debía completar un semestre de Policlínica Cardiológica y aprobar la evaluación correspondiente.

Además, debía presentar los trabajos escritos de primer y segundo año, elaborar la monografía y rendir la prueba final.

La Facultad le otorgó un plazo de tres años, prorrogable por uno más, para completar esos requisitos. Ese período venció en 2022 sin que obtuviera el título de especialista.

Nueva denuncia y cargos en la mutualista

La investigación periodística también señala que en 2024 se presentó una nueva denuncia contra la médica por parte de otra usuaria del sistema de salud, distinta de la denunciante original, quien optó por no realizar declaraciones públicas.

Por otra parte, la página oficial del Instituto Asistencial Colectivo identifica actualmente a María Laura Pagliotti como presidenta de la institución.

En tanto, su perfil de LinkedIn indica que desempeña tareas en Cardiología en el Hospital de Treinta y Tres y en el propio IAC, además de mantener un vínculo laboral con la Intendencia de Treinta y Tres, aunque sin especificar funciones.

FEMI expresó respaldo institucional

Pese a la imputación judicial y a la existencia del expediente administrativo del MSP, la Federación de Médicos del Interior (FEMI) manifestó públicamente su apoyo a la profesional.

En un comunicado, la organización expresó su "plena solidaridad y respaldo institucional" hacia Pagliotti, mientras continúa el proceso judicial que deberá determinar su eventual responsabilidad en los hechos investigados.