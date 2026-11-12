Paysandú será sede del hackatón mundial de la NASA

Detalles del hackatón de la NASA

Ledesma explicó que estarán disponibles 14 desafíos planteados por la NASA, con el aporte de otras 17 agencias espaciales, que abrirán sus bases de datos y recursos para que los participantes puedan trabajar en distintas propuestas.

Señaló que los desafíos tendrán un nivel de exigencia intermedio y avanzado, la convocatoria no está dirigida exclusivamente a estudiantes de informática o tecnología pudiendo participar personas vinculadas a diferentes áreas del conocimiento, incluyendo arte, ciencia y tecnología, ya que no existe una asignatura específica requerida para abordar los distintos desafíos.

Las propuestas estarán relacionadas con el espacio y tendrán temáticas muy diversas, como el desarrollo de soluciones para traer astronautas a la Tierra ante determinadas situaciones en el espacio, el análisis de fotografías satelitales para contribuir al cuidado del suelo y la utilización de información espacial para la detección y prevención de incendios.

Horario e inscripciones

La actividad se llevará a cabo entre las 9 y las 14 horas.

La inscripción es gratuita y está abierta a equipos de entre una y seis personas, de cualquier edad y perfil, sin que sea necesario tener conocimientos previos de programación.

Al tratarse de la primera edición en Paysandú no cuenta con un enlace de inscripción propio, por lo que los interesados deberán ingresar a la plataforma de Space Uruguay, utilizar el enlace correspondiente a la sede de Salto y, al momento de seleccionar el lugar de participación, elegir Paysandú, indicando el Polo Educativo Tecnológico 2.

La organización local está a cargo de Space Uruguay, con el apoyo de Alumni Uruguay y la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, en el marco de Freedom250.

La inscripción se realiza a través del sitio oficial: https://www.spaceappschallenge.org/2026/