Subsecretario de Economía declaró que el programa del Frente Amplio es "impagable"

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba advirtió en un comité de base, en una actividad enmarcada en el Día del Comité de base, el 25 de agosto, que las metas del programa del Frente Amplio requerirían hasta seis puntos del PIB, lo que lo vuelve inabordable en cinco años. Pidió sincerar expectativas y alertó sobre riesgos de repetir experiencias fallidas.
“No se puede pagar”
En una charla con militantes durante la celebración del Día del Comité de Base, Martín Vallcorba, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, reconoció que el programa de gobierno aprobado por el Frente Amplio no es aplicable en un solo período. “Cuando se votó el programa ya sabíamos que si pensábamos que era para un período de gobierno, estábamos razonando mal. Porque es impagable”, afirmó.
El jerarca enumeró metas incluidas en el documento, como destinar el 6% del PIB a educación más otro 1% a investigación, duplicar el presupuesto de vivienda, universalizar escuelas de tiempo completo y mejorar salarios. Según sus cálculos, esos compromisos sumarían entre cinco y seis puntos del PIB, un esfuerzo fiscal imposible de abordar en el marco actual.
Expectativas vs realidad
Vallcorba también alertó contra la idea de que “la plata de algún lado tiene que salir”. A su juicio, ese razonamiento condujo a “las peores experiencias de izquierda en América Latina, con pésimos resultados”.
Su postura contrastó con la del diputado comunista Bruno Giometti, que en la misma actividad defendió la necesidad de “empujar para implementar nuestro programa” y se mostró favorable a propuestas como la del PIT-CNT de un aporte especial del 1% más rico.
“Lo que nos guía es el programa. Nos costó años de trabajo y hoy tenemos que hacer todo lo posible para cumplirlo”, sostuvo Giometti, en un contrapunto que expuso la tensión entre las metas políticas y los límites fiscales.