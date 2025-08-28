Subsecretario de Economía declaró que el programa del Frente Amplio es "impagable"

Expectativas vs realidad

Vallcorba también alertó contra la idea de que “la plata de algún lado tiene que salir”. A su juicio, ese razonamiento condujo a “las peores experiencias de izquierda en América Latina, con pésimos resultados”.

Su postura contrastó con la del diputado comunista Bruno Giometti, que en la misma actividad defendió la necesidad de “empujar para implementar nuestro programa” y se mostró favorable a propuestas como la del PIT-CNT de un aporte especial del 1% más rico.

“Lo que nos guía es el programa. Nos costó años de trabajo y hoy tenemos que hacer todo lo posible para cumplirlo”, sostuvo Giometti, en un contrapunto que expuso la tensión entre las metas políticas y los límites fiscales.